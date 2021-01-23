柯文哲角逐2024？呂秀蓮讚：敲響後小英時代第一個鐘聲
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-23 16:52:24
民眾黨主席、台北市長柯文哲日前表態角逐2024總統大選，對此，前副總統呂秀蓮今（23）日予以肯定，她說，柯文哲有這樣的雄心抱負，大家要給他一個鼓掌，「後小英時代，台灣由誰來領導？柯主席敲響第一個鐘聲。」
民眾黨國家治理學院國政班今天舉行第一屆結業式，邀請呂秀蓮以「台灣前途走向」為題發表演講。呂秀蓮說，有3個政黨公平競爭的時候，政黨不會有偷懶機會，不會比爛，老百姓也有機會，選出最好的國家領導人。呂秀蓮也說，柯文哲日前宣布，若民調維持20%以上，就會參選2024年總統，「我們給他一個鼓掌」；蔡英文的任期會一天一天減少，「後小英時代，台灣由誰領導？柯主席敲響第一個鐘聲」。
會後呂秀蓮進一步受訪表示，現在說要支持誰有點太早，但柯文哲敲醒鐘聲是事實。柯非常負責任告訴大家，要慎選下一屆國家領導人，而柯文哲學醫出身，如果疫情是在他領導下，「應該是很輕鬆的」，因為這是柯文哲的專業。
呂秀蓮指出，柯文哲當台北市長，歷練很多，也是超級聰明的人，相信他還有時間好好準備更上層樓。呂秀蓮也語帶玄機地說，「只要自己還活著，2024年兩人合作應該有機會」。