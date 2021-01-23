42歲男星尬舞閃到腰　釣出溫嵐秀電臀

42歲的歌手余荃斌（

No Name

）昨（22）日晚在台北舉辦「虛。框概念式音樂會」，而他在串場時帶來溫嵐的代表作《熱浪》，讓原本坐在台下的溫嵐大笑高喊：「你哪來的勇氣啊？」成功釣出本尊登台甩髮尬舞。

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溫嵐、胡天蘭、雅維

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茉芮、民雄、柏霖等都現身余荃斌的演唱會，余荃斌在音樂會開場時，大秀海豚音，他狂噴汗興奮表示：「實在太久沒開唱，拿起麥克風竟然有生疏感。」而在轉場時，他熱力演唱溫嵐的歌曲《熱浪》，讓溫嵐傻眼表示「哪來的勇氣？」隨後親自上台「示範」，不僅與余荃斌尬舞，還讓電臀發威，炒熱現場氣氛，余荃斌自爆為了這個橋段每天練習2小時，甚至還因此閃到腰，但他仍然堅持貼藥布練習。