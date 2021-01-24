案882足跡時間公布 桃市府：2月3日前有疑似症狀速通報
記者呂炯昌/桃園報導
2021-01-24 16:05:15
衛福部立桃園醫院院內感染疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心今(24)日召開臨時記者會，指揮官陳時中除公布新增2例新冠肺炎本土確診案例外，也公布確診案例882的足跡點。桃園市政府今（24）日呼籲案882曾於特定公共場所活動，如特定時間前往仲平黃昏市場，請注意自主健康管理、外出佩戴口罩，若有2月3日前出現疑似症狀，請主動通報衛生單位0800-033355或防疫專線1922，儘速就醫並告知活動與暴露史。
桃市衛生局長王文彥今日上午陪同市長鄭文燦前往中壢天晟醫院慰勞醫護人員，王文彥表示，在疫情嚴峻時刻，再次呼籲桃園市民注意自身健康，目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難、腸胃道症狀（多數以腹瀉症狀表現）或嗅覺、味覺喪失或異常等症狀。王文彥提醒民眾應強化「防疫新生活運動」，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確佩戴口罩，落實社交距離並注意咳嗽禮節及生病在家休息等個人衛生防護，減少病毒感染機會，保護自己也保護他人，如有就醫務必主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。
指揮中心下午記者會也公布案882足跡，曾於19與20日傍晚前往仲平黃昏市場，桃市府表示，若有2月3日前出現疑似症狀，請主動通報衛生單位0800-033355或防疫專線1922，儘速就醫並告知活動與暴露史。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。