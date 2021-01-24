部桃專案擴大！曾去看病及陪病家屬 就醫先線上遠距諮詢
記者顏真真/台北報導
2021-01-24 16:58:31
由於衛福部桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布擴大「部桃專案」，包括自主健康管理的病人及其住院的陪病人員及同住家人，也可透過24小時線上遠距醫療平台進行諮詢，讓有看病需求的民眾先初步篩選後，再由桃園衛生局安排醫院，協助處理相關後續醫療需求。
衛福部次長石崇良說明，緊急醫療線上諮詢平台在去（2020）年10月就已上線，當時主要功能有2個，即針對居家隔離及檢疫期間，若有需要醫療協助，在直接到醫院之前可先進行篩檢，由醫師在線上先評估，判斷若確有需到醫院協助時，再通知衛生局及看診醫院預做準備，讓病人運送過程及就醫流程，能夠達到防疫要求及完備其各項醫療需要，而當時合作對象包括有高雄市、台中市及桃園市都有在試辦範圍中。石崇良表示，這次因應部桃專案，擴大自主健康管理的病人及其住院陪病人員及同住家人，也可使用緊急醫療24小時線上諮詢平台，這是與急診醫學會合作，目前是24小時都有2線急診醫師在線上，由4家醫學中心的急診醫師共同合作，包括林口長庚、台中婦醫、台南奇美及高雄長庚 未來視需要擴大，而且諮詢過程完全免費，但事先要下載APP，然後上網實名註冊，就會接到開通通知，24小時都可使用，線上也可傳遞醫療資料，提供醫師診療需要，所有過程都是免費。
至於1月6日至19日部桃出院病人的後續就醫需求，指揮中心指出，醫療機構要留意詢問接觸史，提供醫療服務，不得無故拒診。另對於協助收治或診治部桃病患的醫療機構，衛福部將研議診療費、處置費加成方案及相關獎勵。
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