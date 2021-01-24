早餐店點「半熟蛋」價格貴3倍！同行曝關鍵：其實很合理

台灣早餐店林立，不管是中式或西式餐點，都能夠吸引民眾購買的慾望。而其中有不少早餐店也會針對不同客人的需求，幫忙進行吐司切邊或煎半熟蛋的服務，不過近日有網友發現點了早餐店的半熟蛋，結帳時卻發現價格竟貴了3倍，讓他相當不能理解。文章曝光後，不少網友也相當詫異，但也有同業出面說明原委。

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這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文提到，自己的老婆日前在早餐店點了一個荷包蛋並表示希望「蛋要半熟」，結果結帳時卻發現10元荷包蛋收費竟變成30元，儘管事後店家也向原PO解釋多收費的原因是「客製化」，但原PO仍不免有些不滿的抱怨「貴得有點誇張」。

此外原PO也補充表示，由於自己是電話點餐，要是知道還要多收錢就會選擇不點或改全熟，「我知道餐飲業不是白做工，但店家如果想要避免這種麻煩餐點，需先跟顧客告知或是在菜單上註明，而不是去取餐時才知道有特別價格，因為這會讓人有種被敲詐的感覺」。

▲網友表示荷包蛋變貴三倍有點難讓人接受。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

該篇貼文曝光後，不少網友也紛紛表示意外「我每次都點半熟蛋也沒多錢」、「沒先說清楚的加價，我都一概不接受，有先說明的願者上鉤」、「竟然還要加20，好貴」、「幫你省瓦斯應該要半價5元」，但也有網友解釋「半熟其實很考驗老闆的技術」、「原本就該比較貴，你要求人家客製化服務，多收你費用是合理的」。

不過也有早餐店同行就出面解釋，「半熟蛋其實沒有比較省瓦斯，對我來說反而比較傷瓦斯，因為半熟蛋要好吃，邊要是酥的，中間蛋白不能沒熟，但是蛋黃不能熟，而且蛋黃要溫熱不能是冷的，所以我聽到半熟蛋都是轉大火在煎，才能達到這種效果，但是我賣的半熟蛋跟全熟蛋價格一樣」、「我們店不賣荷包蛋只賣蔥蛋的原因，就是點荷包蛋的要求有夠多很煩」。（編輯：楊智傑）