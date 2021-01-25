氣！Darren愛車遭追撞 警察、肇事者先求合照唱歌
記者羅凌筠/綜合報導
2021-01-25 08:00:00
Darren（邱凱偉）上《地球黃金線》分享明星開車的苦惱，有次他停紅綠燈，冷不防遭後車追撞，正準備在路旁與警察處理相關文件時，竟先被警察詢問：「你是不是唱《想你就寫信》的那位歌手，可以現場唱一下嗎？」Darren只好客氣回：「是我沒錯！不過警察先生，現在我的車被撞，我們先處理這件事情好不好。」沒想到闖禍肇事的2位年輕人下車後也認出他是明星，還提出要求說：「我們可以跟你合照嗎？」頓時讓苦主Darren覺得好氣又好笑。
Darren當初從爸爸手中傳承下來Mini Cooper，如今車齡雖已14年，外型依舊亮麗如昔，每次停好車他還會前後巡一次愛車，「一直看它，看到我老婆說『怎麼不看我』，但我總忍不住想多看車子一眼」，愛乾淨的他後車廂隨時攜帶洗車工具，平均一周洗車1次。Darren笑說：「如果車子有點髒，當周天氣又很好就洗2次，喜歡自己動手洗，它可是我一手拉拔長大的。」前幾年因為導演鄧安寧的關係，Darren加入車友俱樂部，就此開啟改車的不歸路，從車色、引擎蓋、前後包、側裙、後視鏡蓋、車頂架、輪框等外觀，Darren前後包含維修大約花了6位數金額。Darren隨車必備簽名照，以便遇上粉絲時能隨時提供簽名照，即將在下個月成為新手爸爸的他，為了即將出生的寶寶，開始物色空間更大的新車。