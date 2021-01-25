防變種病毒　德國強制民眾戴醫用口罩

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隨著冬天來臨的第二波疫情，最近因最早在英國發現的變種病毒株具高度傳染力，讓歐洲國家大為緊張，各國紛紛延長防疫措施。
根據德國總理梅克爾（Angela Merkel）19日與地方的16位邦總理開會後的決議，今、明兩天起德國民眾搭乘公共交通工具、到超級市場購物或到教堂做禮拜，必須配戴一般的外科口罩或歐規的FFP2醫療用口罩，後者防護力相當於N95口罩，不能再戴布口罩，不然會被罰款。
南部疫情嚴重的巴伐利亞邦（Bavaria）規定更嚴格，上週起就實施購物與搭公共交通工具必須配戴FFP2口罩的規定，25日起沒戴將罰款250歐元（約新台幣8500元）。
此外，去年耶誕假期前全面歇業的商店，將持續關門到2月14日，各級學校也停課。政府要求雇主儘可能讓員工在家工作，以避免上下班時間公共交通工具壅塞。
德國並將美國、西班牙、墨西哥等20多國列為高風險地區，從這些國家入境的人必須持有陰性的檢測證明才能登機，法蘭克福和慕尼黑兩大國際機場今天起全面盤查。
負責協調全國防疫政策的聯邦總理府部長布勞恩（Helge Braun）接受最新一期「明鏡周刊」（DerSpiegel）訪問時表示，未來3週是防止變種病毒擴散的關鍵時期，只要防疫措施奏效，隨著春天氣溫回暖與接種人口增加，「預計今年夏天可重返正常生活」。（編輯：郭中翰）1100125