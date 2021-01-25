部桃列警戒！擴大隔離近5千人　醫預言「最恐怖關鍵點」

為避免部立桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）晚臨時加開記者會，宣布將擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，包括：出院病患及其同住者、陪病者及其同住者，以及案889就醫時之相關接觸者，估計將會有5000人需進行居家隔離。對此，醫師姜冠宇也在臉書表達看法，並預言「最恐怖的關鍵點」。

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中央流行疫情指揮中心昨晚表示，將擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之(一)出院病患及其同住者、(二)陪病者及其同住者、(三)案889就醫時之相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

▲姜冠宇臉書貼文。（圖／翻攝自姜冠宇臉書）

衛服部長陳時中表示，目前人數還沒辦法確定，不過「陪病者」與「同住者」都需要列入居家隔離，初步估計將會有5000人需要居家隔離。指揮中心也說明，為使醫療院所提高警覺，另於健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。

對此，姜冠宇醫師在臉書發文指出，看來疫情變嚴峻了，但他預測，我們還沒通過最恐怖的關鍵點，那就是「過年」。他認為，疫調匡列5000人搶先下重手不是沒有原因的，並呼籲大家回娘家搭高鐵可要提高警覺了，「其實我認為高鐵此時限制自由座，比照捷運不要開放脫口罩吃飯比較好。」（編輯：許苡晴）