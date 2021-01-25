高樓遙望女兒揮手　汪小菲道隔離心酸：看得見抱不著

汪小菲自從去年7月返回大陸工作後，就與老婆大S、2個寶貝孩子分隔兩地，近來準備迎新年，汪小菲趕緊到台灣，在自家酒店S HOTEL進行居家檢疫，等著與一家人團聚，昨（24）日他PO出自己在高樓，遠遠眺望女兒的視角，感慨道出隔離心聲。

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照片中可以看到，女兒在阿姨的陪同下，前來探望汪小菲，在樓下對著爸爸揮手示意，汪小菲看到後，將這溫馨的畫面捕捉下來，感性地說：「昨天阿姨帶玥兒來樓下看我，我們一直揮手，隔著十幾層樓，看得見抱不著，再扛10天就好了，弟弟在上課。」父女相思之情表露無遺。

20日是汪小菲到台灣隔離的第一天，他除了PO出S HOTEL同事特地準備的餐點之外，也曝光他們留下的驚喜，只見一片玻璃鏡上寫著：「汪董，歡迎回家，這15天就由我們這群家人陪伴您」，讓汪小菲感動地說：「在我們自己的酒店，看到同事的留言太溫馨了，很滋潤啊！美美的待個15天。」（編輯：侯家瑜）

▲同事特地幫汪小菲準備餐點。（圖／汪小菲微博）