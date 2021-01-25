5000人居家隔離 台股早盤跌逾150點、防疫概念股逆勢漲
記者許家禎/台北報導
2021-01-25 09:46:30｜2021-01-25 09:46:52
國內疫情升溫，部立桃園醫院居家隔離對象擴大，估將有5000人須居家隔離。而台北股市今（25）日開盤跌12.82點，加權股價指數以16006.21點開出，隨後走低，跌破萬六，9點半過後急跌，跌逾150點，來到15854點。而台積電、鴻海、聯發科都走跌，不過防疫概念股、運輸族群反彈。
美股上周五道瓊指數下跌179.03點，或0.57%，收30996.98點；標普500指數下跌12.35點，或0.32%，收3840.72點；那斯達克指數上漲12.15點，或0.09%，收13543.06點；費城半導體指數下跌57.77點，或1.84%，收3074.40點。台北股市今日開盤跌12.82點，加權股價指數以16006.21點開出，隨後萬六失守，9點半過後急跌，跌逾150點，來到15854點。權值股台積電拉回，以642元開出，早盤跌10元左右，跌幅1.6%，來到639元。鴻海也走低，早盤跌2元，跌幅2%，來到119元。聯發科也跌0.7%，來到910元。而盤面焦點為防疫概念股與運輸族群，像是毛寶、懷特飆漲停，恆大漲7%，其他杏輝、中化生、美吾華都漲3%。而長榮、陽明、萬海漲3%。