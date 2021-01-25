名家論壇》黎榮章／罷王和罷捷差在哪？看看大數據怎麼說

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罷捷案的門檻是7萬1958張同意票，而在2020年總統立委選戰中，國民黨總統候選人韓國瑜在同選區拿下8萬2432票，國民黨鳳山立委候選人李雅靜則拿下8萬6127票，由此可見，藍營在全國性大選中，該區得票頂多8萬多票，罷免投票的投票率一般而言遠低於全國性大選，顯然罷免光靠藍軍動員，要將票數催上7萬餘票實屬不易，也因此凸顯了中間選民意向的重要性。
近來讓中間選民最反感的議題，非「萊豬爭議」莫屬，然而據QuickseeK快析輿情監測，該議題僅占整個罷捷案聲量約6%，黃捷身為一個直轄市議員，跟「進口萊豬」這個國政議題的連結性不強，以現在的情況推斷，罷免黃捷還沒有被賦予「討厭民進黨」的象徵意義。
觀察黃捷的網路聲量走勢，可發現她近3個月以來正負聲量差距正在減少，整體好感度正在提升。有別於王浩宇去年底還在臉書大開「賽德克巴萊」、「萊克多巴胺」政治不正確玩笑，又貼花蓮公車站牌出現簡體字照片，被質疑惡意帶風向，黃捷激發韓粉仇恨值的白眼、口紅事件，都已經過去1年；面對罷免，她不訴求悲苦或激憤對決，而是強調自己認真問政、審查預算，並把握農曆年將近的時機點，勤走市場發春聯、向民眾拜年，加深自己的好印象。
和王浩宇所在的中壢不同，鳳山結構綠大於藍，罷捷要過關，除需藍營強力動員，中間選民意向更為重要，黃捷勤走基層，不難看出攏絡中間選民心切。若最終「討厭民進黨」的選民擴大，甚至因政府施政不佳而有了積極投票的動力，導致罷免通過，可謂是民進黨害了黃捷。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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