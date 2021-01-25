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名家論壇》黎榮章／罷王和罷捷差在哪？看看大數據怎麼說

文/黎榮章

2021-01-25 10:27:42｜2021-01-25 10:36:35

高雄市議員黃捷將在2月6日面臨罷免投票。（圖 / 翻攝黃捷臉書）
高雄市議員黃捷將在2月6日面臨罷免投票。（圖 / 翻攝黃捷臉書）
桃園市立委王浩宇罷免案16日投票，同意票數達8萬4582票、不同意票7128票，投票人數跨越選區選舉人總數1/4，且同意票多於不同意票，王浩宇成為第一個成功遭罷免的直轄市議員。王浩宇之所以遭罷免，不只因藍營大力動員，更因為王浩宇未得到民進黨奧援。綠營原判斷王浩宇可驚險過關，因此低調冷處理，孰料難擋藍營復仇決心，王浩宇最終中箭落馬，不只使罷免團體士氣大振，也讓2月6日的高雄市議員黃捷罷免案更受外界關注。
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然而，黃捷與王浩宇不同，透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，近三個月內，黃捷和民進黨的聲量走勢雷同，兩者間的關聯性高。顯然「黨籍」不等於「和黨的連結」，王浩宇退出綠黨後雖加入民進黨，但個人品牌形象鮮明；而黃捷退出時代力量後，雖未加入民進黨，但立場態度接近民進黨，罷捷案成立後，民進黨鳳山在地公職更集體與她共同開記者會，強調黃捷問政專業認真，兼任民進黨主席的總統蔡英文更在中常會上直接挑明「（罷捷案）民進黨應該有一套作戰模式」、「不能像過去一樣，都坐視不管」。
▲罷免黃捷案：反萊豬　網路聲量占比（圖／QuickseeK提供）
▲罷免黃捷案：反萊豬　網路聲量占比（圖／QuickseeK提供）
罷捷案的門檻是7萬1958張同意票，而在2020年總統立委選戰中，國民黨總統候選人韓國瑜在同選區拿下8萬2432票，國民黨鳳山立委候選人李雅靜則拿下8萬6127票，由此可見，藍營在全國性大選中，該區得票頂多8萬多票，罷免投票的投票率一般而言遠低於全國性大選，顯然罷免光靠藍軍動員，要將票數催上7萬餘票實屬不易，也因此凸顯了中間選民意向的重要性。

近來讓中間選民最反感的議題，非「萊豬爭議」莫屬，然而據QuickseeK快析輿情監測，該議題僅占整個罷捷案聲量約6%，黃捷身為一個直轄市議員，跟「進口萊豬」這個國政議題的連結性不強，以現在的情況推斷，罷免黃捷還沒有被賦予「討厭民進黨」的象徵意義。

▲黃捷、黃捷&民進黨：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
▲黃捷、黃捷&民進黨：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
觀察黃捷的網路聲量走勢，可發現她近3個月以來正負聲量差距正在減少，整體好感度正在提升。有別於王浩宇去年底還在臉書大開「賽德克巴萊」、「萊克多巴胺」政治不正確玩笑，又貼花蓮公車站牌出現簡體字照片，被質疑惡意帶風向，黃捷激發韓粉仇恨值的白眼、口紅事件，都已經過去1年；面對罷免，她不訴求悲苦或激憤對決，而是強調自己認真問政、審查預算，並把握農曆年將近的時機點，勤走市場發春聯、向民眾拜年，加深自己的好印象。

▲黃捷：網路正負聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
▲黃捷：網路正負聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
和王浩宇所在的中壢不同，鳳山結構綠大於藍，罷捷要過關，除需藍營強力動員，中間選民意向更為重要，黃捷勤走基層，不難看出攏絡中間選民心切。若最終「討厭民進黨」的選民擴大，甚至因政府施政不佳而有了積極投票的動力，導致罷免通過，可謂是民進黨害了黃捷。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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