特企／2021亞太美業精品獎　台灣產業典範里程碑

為表揚台灣美容生技產業優質品牌與廠商，並協助拓展海外巿場，由台北市生物技術服務商業同業公會舉辦，被譽為生技美容界的奧斯卡盛會「2021亞太美業精品獎」1月19日在台北萬豪酒店隆重登場。

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台灣美容生技產業的競爭力在全球位居領先地位，幕後最大推手正是台北市生物技術服務商業同業公會。歷經17年努力，生技公會已成為生技美容產業與政府單位、國際展覽之間溝通合作的重要平台。為表揚台灣美容生技產業的優質品牌與廠商，『2021亞太美業精品獎』經由產、官、學數十位專業評審以最嚴謹的方式評選出台灣指標性品牌，獲得業界熱烈迴響及好評，將台灣生技美容產業推向更高層級。

亞太美業精品獎評選內容廣泛，包含美容產品（美容、美體、美髮、精油等)、美容保健產品、美容檢測儀器、美容中心⋯等等，範圍廣及營養品到外用品，針對包裝到原料、研發製程到零售服務端等全方位進行評選，也從企業形象、服務專業度、品牌經營理念到品質安全控管等等進行篩選與評比。





生技公會理事長王孝慈表示，台北市生物技術服務商業同業公會乃是台灣最早為了輔導企業廠商所創立的生技類別相關公會，期待透過公會所授予的亞太美業精品獎，將這份榮耀轉成動力，提升台灣生技產業的實力。而今年因為受全球疫情影響，故2021年「亞太美業精品獎」將與 「亞太醫美金像獎」同步舉辦。





亞太美業精品獎將頒發產業標竿獎、卓越領航獎、傑出美業品牌獎、美業菁英經理人獎、卓越品質獎以及品牌服務口碑獎等六大獎項。王孝慈表示，獲得殊榮的廠商可經由公會協助與政府合作，成為行政院新南向政策產業發展的重點廠商，更能透過公會輔導，帶動產業發展、促進產業效能增產、增加曝光度、提升品牌能見度、突顯生技產業品牌價值，促進台灣生技美容品牌邁向世界舞台競爭力！





得獎廠商名單：





產業標竿獎





嚴選在業界具代表性的廠商，綜觀企業業績成長值、通路布局全球化、及產業未來發展性等三大方向。





• 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司瑞昇STREMARK





• 儕陞生化技術股份有限公司/CoreLGF大豆黑科技





• 維科生醫集團/婕樂纖水光錠





卓越領航獎





嚴選在業界擁有專業研發領域、產品的創新突破，跳脫以往傳統商業模式，開創行銷新領域。





• 匯聚升國際企業有限公司/美神契約-酵夜 Zero PRO





• 億誠國際有限公司/名絢生技-美顏功能飲Pro





傑出美業品牌獎





在業界具有競爭力及商業發展規模化潛力的優質中小企業，開創產業更多元化、更豐富的產品面向。





• 創新生技有限公司/愛斯德瑪-珍珠美肌嫩白精華乳





• 楚翔整合行銷有限公司/New Cal-私密香軟膠囊





美業精英經理人獎





表揚在該領域經驗資歷豐富，更是業界指標性的領銜開創家，帶領產業推動新潮流與與新市場。





• 富悅國際行銷股份有限公司/蓓朵娜-羅永翰董事長





卓越品質獎





根據品牌研發原物料的選擇、商品品質控管、新產品的開發研究、與行銷通路多元化…等四大方向評比。





• 自然美生物科技股份有限公司/自然美-積雪草煥活超導晶露





• 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司/瑞昇-蔘萃回齡能量安瓶14天、蔘萃多肽秘齡霜





• 東森全球事業股份有限公司/森美妍-白茶賦活保濕精萃、極地雪玫瑰乳霜





• 維科生技有限公司/婕樂纖-纖纖輕鬆飲X





• 富悅國際行銷股份有限公司/蓓朵娜 HD智慧光感粉底乳霜





• 絲若雪股份有限公司/絲若雪-胎盤素精華液





品牌服務口碑獎





從品牌特色、產品安全、銷售模式、售後服務等，開創業界潮流趨勢與並具有專業指標性的品牌團隊。





• 匯聚升國際企業有限公司/美神契約-守護陽光錠

• 絲若雪股份有限公司/絲若雪-胎盤素精華液