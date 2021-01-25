共機連續2天大規模擾台 BBC分析：對拜登的「壓力測試」
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-25 10:42:56
中國解放軍連2天大規模派出軍機擾台，架次屢屢創下新高，引起國際社會關注。昨（24）日，美國拜登政府首次就台議題發聲，國務院發表聲明呼籲北京停止透過軍事、外交對台施壓。英國《BBC》今（25）日分析，中國近期大動作擾台是對拜登政府的測試。
《BBC》今日的報導以「台灣連續二天通報中國戰機大舉侵擾」（Taiwan reports large incursion by Chinese warplanes for second day）為題，指出，近幾個月持續派出飛機在台海周遭干擾，23日解放軍一次派出13架次，24日在國務院發表聲明後，中國即派出15架戰機擾台，連續兩天創下今年最大、第二大規模架次。報導分析，外界預期拜登政府將在人權、貿易紛爭以及港澳議題上與中國持續抗衡。拜登就職後幾日，美軍印太司令部24日表示，羅斯福號航空母艦進入南海巡弋，確保盟友、地區安定。美軍行動主要針對的是中國山東號航母，山東號去年12月29日至1月7日在海南島進行軍演。
川普執政時期，台美關係持續深化，前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在卸任前宣布解除所有雙方交流限制。新政府上任，中國藉由軍事行動測試拜登政府的底線，《BBC》分析認為，新任國務院的聲明顯示，拜登政府將持續深化雙方關係。