氣溫溜滑梯！大陸冷氣團周四報到 北部低溫下探9度
記者陳致宇／台北報導
2021-01-25 11:13:57｜2021-01-25 11:14:00
把握好天氣！氣象局指出，今（ 25 ）日起至明日白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升，各地為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，明晚起北季風稍增強，大台北及東半部地區有局部短暫雨；到了周四將有大陸冷氣團報到，中部以北氣溫有機會下探到 10 度以下，氣象局也說，這波冷空氣後期強度仍有調整空間，不排除會接近強烈大陸冷氣團等級。
氣象局預報員官欣平表示，今、明白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升，西半部地區高溫可達 24 至 26 度，但要注意日夜溫差，早晚仍偏涼；明日晚間起東北季風略增強，高溫略降 1 、 2 度，大台北及東半部地區有局部短暫雨發生機率，其他地區維持多雲到晴。官欣平指出，周四有另一波大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有降雨機會，由於後期強度仍有調整空間，氣象局不排除會接近強烈大陸冷氣團等級，預估這波冷空氣影響最強的時間是周五到周六清晨，中部以北低溫 10 至 14 度，其他地區則是 14 、 15 度左右，沿海空曠及近山區氣溫可能會更低一些。官欣平說，周六大陸冷氣團開始逐漸減弱，白天氣溫回升，不過要到周日高溫的感受才會比較明顯一點，僅東半部地區有零星降雨，其他地區為多雲到晴。