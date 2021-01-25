2021抗疫馬拉松開跑！阿扁「10字」鼓勵：再奪第一人稱羨

部立桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨（24）晚臨時加開記者會，宣布將擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，包括：出院病患及其同住者、陪病者及其同住者，以及案889就醫時之相關接觸者，估計將會有5000人需進行居家隔離，各界無不提高警覺。對此，前總統陳水扁也在臉書鼓勵大家，「台灣要堅持跑到終點線」，再奪第一人稱羨。

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中央流行疫情指揮中心昨晚表示，將擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之(一)出院病患及其同住者、(二)陪病者及其同住者、(三)案889就醫時之相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

▲陳水扁臉書全文。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

對此，陳水扁今早在臉書以「抗疫馬拉松」為題發文，他表示，告别最辛苦的2020，迎接更艱困的2021。變種病毒四處蔓延，台灣以最低的確診個案，成為2020優秀抗疫的模範國家。完全要歸功站在第一線，防疫、醫護人員的嚴格把關，特别是偉大人民的全面配合，才能營造安全無虞的生活環境。

文末，他也不忘喊話鼓勵大家，直言「迎接2021，抗疫馬拉松已經開跑。2021抗疫馬拉松，台灣一點都不能輕鬆。堅持跑到終點線，再奪第一人稱羨。」（編輯：許苡晴）