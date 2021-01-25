美國確診病例飆破2500萬 拜登擬上任百天接種1億劑疫苗
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-25 11:25:26｜2021-01-25 11:25:44
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在美國延燒，據約翰‧霍普金斯大學統計，疫情爆發至今（ 25）美國境內累計2512.3萬例，其中近42萬人因病死亡。美國總統拜登（Joe Biden）計畫在上任100天內提供1億人接種新冠疫苗。
美國《NBC》報導，白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）表示，1億劑疫苗是個「充滿野心」的目標，但這是拜登政府第一個目標，可以讓美國民眾衡量其施政的標準。根據《彭博社》對疫苗施打追蹤項目，在新政府上任之際，已施打了100萬劑疫苗，至上週六（23）累計已施打250萬劑疫苗，一些專家認為，拜登的目標可以再上調。克萊恩表示，現在美國需要更多的疫苗、更多的醫護人員，白宮將傾盡全力並國會合作，爭取梗多的資金加快接種疫苗的速度。未來拜登政府將建立聯邦疫苗中心，確保每個州都有足夠的接種點，同時與疫苗藥廠保持合作，縮小供應需求的差距。
報導指出，美國新冠肺炎疫情在感恩節、聖誕節假期後達到高峰，在近幾日稍微下降，過去16天單日新增病例從下降至20萬以內。但在新增死亡病例方面還未見下降的趨勢，上週超過4100人感染新冠肺炎後去世。
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