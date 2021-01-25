NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

美國確診病例飆破2500萬　拜登擬上任百天接種1億劑疫苗

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-25 11:25:26｜2021-01-25 11:25:44

▲美國總統拜登指出，美國因感染新冠肺炎而致死的人數恐將超過60萬人。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國白宮幕僚長克萊恩向媒體透露，拜登政府「頗具野心」的目標之一是在上任百天內施打1億劑新冠疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在美國延燒，據約翰‧霍普金斯大學統計，疫情爆發至今（ 25）美國境內累計2512.3萬例，其中近42萬人因病死亡。美國總統拜登（Joe Biden）計畫在上任100天內提供1億人接種新冠疫苗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國《NBC》報導，白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）表示，1億劑疫苗是個「充滿野心」的目標，但這是拜登政府第一個目標，可以讓美國民眾衡量其施政的標準。根據《彭博社》對疫苗施打追蹤項目，在新政府上任之際，已施打了100萬劑疫苗，至上週六（23）累計已施打250萬劑疫苗，一些專家認為，拜登的目標可以再上調。
克萊恩表示，現在美國需要更多的疫苗、更多的醫護人員，白宮將傾盡全力並國會合作，爭取梗多的資金加快接種疫苗的速度。未來拜登政府將建立聯邦疫苗中心，確保每個州都有足夠的接種點，同時與疫苗藥廠保持合作，縮小供應需求的差距。

報導指出，美國新冠肺炎疫情在感恩節、聖誕節假期後達到高峰，在近幾日稍微下降，過去16天單日新增病例從下降至20萬以內。但在新增死亡病例方面還未見下降的趨勢，上週超過4100人感染新冠肺炎後去世。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）向媒體透露，拜登政府期望在上任100內，疫苗施打量達1億劑。（圖／美聯社／達志影像）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
66.52%33.48%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
59.74%40.26%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀