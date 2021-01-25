影／台產防疫保單將停售 桃園分公司樓下排300公尺人龍
記者李春台/桃園報導
2021-01-25 12:30:34｜2021-01-25 12:37:30
部立桃園醫院群聚感染疫情延燒，帶動台產推出的「防疫保單」熱賣。今(25)日一早桃園車站前台產桃園分公司前就排出一條長達300公尺以上的人龍，等著上樓買這張因應防疫推出的保單，隊伍中有超過65歲的老人家說，250元可以買到50000元的保障，年輕人更可以用500元買到100000元保障。
一早火車站前這條人龍特別引人注目，上前詢問之後才發現全都是排隊等著要上樓買「防疫保單」的民眾，一位老先生回答記者詢問表示，只要250元就可以買到50000元的防疫保障，65歲以下的年輕人更是可以用500元買到100000元的保障。台產這張保單因為桃園醫院的群聚感染疫情擴大而更加熱賣，這兩天收單的狀況超出預期，台產公司也已經宣布這張保單到今天下午5點就停止銷售，這也引發爆量的排隊人龍，企望在最後一刻能夠買到這張保單。
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