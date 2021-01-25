封關倒數疫情升溫 台股震盪萬六失守、防疫概念股夯
記者許家禎/台北報導
2021-01-25 14:19:27
部立桃園醫院居家隔離對象擴大，估將有5000人須居家隔離，而台北股市今（25）日開盤跌12.82點，萬六失守，盤中一度下探到15772點，終場跌72.49點，跌幅0.45%，收在15946.54點，成交金額新台幣3511億元。權值股台積電跌2%，收在633元，鴻海與聯電都漲1%多，而盤面焦點為防疫概念股，毛寶、健喬、永日都飆漲停。
國內疫情拉警報，台北股市今日開盤跌12.82點，加權股價指數以16006.21點開出，隨後萬六失守，9點半過後急跌，跌逾160點，下探到15772點。權值股台積電拉回，以642元開出，終場跌16元，跌幅2.46%，收在633元。聯發科也弱勢跌7元，跌幅0.7%，收在910元。鴻海漲1.5元，漲1.2%，收在123元。大立光也漲2%，重回3000元。聯電則漲1%以上，來到57.2元。其他，緯創、友達、華碩都漲1%。盤面焦點為防疫概念股，像是毛寶、健喬、永日都飆漲停，晟德、亞諾法、杏輝、康那香、美德醫都漲5%以上。而民眾瘋排防疫保單，也讓台產走揚，終場漲1.23%，收在20.65元。