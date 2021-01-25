女神綾瀨遙自爆是「酒鬼」 中午就開喝
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-01-25 18:11:33
日劇《天國與地獄》由綾瀨遙和高橋一生主演，劇中綾瀨遙飾演的刑警，與高橋一生飾演的變態殺人魔，2人在調查追捕的過程中靈魂互換。綾瀨遙除了刑警，還要詮釋殺人犯的靈魂心境，苦喊難度很高，好在開拍前先善待自己，自爆不為人知的酒鬼一面。
劇中，高橋一生在當殺人犯時，心懷鬼胎的眼神讓人不寒而慄，但在住入女人魂後，卻又能立刻變得嬌滴柔弱，讓粉絲直呼「和綾瀨遙本尊神同步」。高橋一生受訪透露，在拍攝前就慢慢的去揣摩綾瀨遙的外在儀態，直呼詮釋起來壓力很大，深怕得罪女神眾多粉絲。綾瀨遙演技同樣獲好評，對於雙面角色，她也坦言難度很高，表示：「光是演男性就非常的困難，更何況還是個殺人魔！」
演員們上節目宣傳時，被問到感到幸福的時刻，柄本佑說是在一整天工作結束後，好好吃一頓高熱量的麵食，綾瀨遙也同感表示：「因為我若開始拍電視劇會很忙碌，我都會趁在進組之前的幾天，大吃蕎麥麵，還會從中午就開始喝酒，會有一種非常奢侈的感覺！」曝光自己私下「酒鬼」的反差一面，讓在場的人聽聞都相當驚奇。《天國與地獄》每周一在friDay影音播出。
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