載具用不到一年！他曝883張發票「對獎結局」：我不信邪
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 16:09:09
最新一期11、12月份統一發票已於1月25日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。不過，就有網友透露，自己從去年6月開始就轉為使用雲端發票，至今已經存了883張發票，但每期中獎結果，就讓不少人一看臉綠「太慘了！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示從去年6月開始就轉為使用雲端發票，6月時存了61張，去年7-8月一共對了258張發票，9-10月對了314張發票，但每期結果都顯示沒有中獎！然而，這樣的結果沒有讓他心灰意冷，他堅強直言「來，繼續，我不信邪繼續用」。結果今日去年11、12月的中獎號碼出爐後，他就崩潰貼出照片，只見畫面中，250張發票經過系統對獎後，依舊顯示是沒中獎的結果，這就讓他十分無奈。
貼文一曝光，隨即引來許多網友安慰直呼，「太扯了！幫QQ」、「我好幾年沒中過了，一開始連中兩次1000」、「用三年沒中過」、「我載具沒中過」、「我也用幾年沒中了」；但也有人直言「運氣差不要怪載具好嗎」、「我家人用載具後，每期至少中一張」、「我兩期共四張200，完全是運氣問題」、「用半年每期都中」。最新一期11、12月份中獎號碼出爐後，財政部就表示，統一發票除一般獎項外，另外還設有雲端發票專屬獎，目前500元雲端發票專屬獎共有60萬組；另有15組100萬元，以及1萬5000組2000元的雲端發票專屬獎，總獎金達3.45億元。財政部也呼籲大眾，消費時可以透過載具儲存雲端發票，除了能享有紙本統一發票獎項外，還有雲端發票專屬獎，多一次中獎機會，民眾可多加使用，以此提高中獎機會。（編輯：陳雅雲）