男友奶奶私下狂要名字！她一聽「背後目的」氣炸：真噁心

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原PO指出，奶奶還會故意把男友支開，然後開始關心她的家庭狀況，甚至隨意評價她的父母，這些都讓她覺得很莫名其妙，「他們家孫子輩學歷好的也跟我差不多而已，其他的孫子學校都不怎麼好，兒女也都沒有唸過大學，真的覺得奶奶哪來那個臉？」
最誇張的是，奶奶曾吵著跟男友要她的名字，打算叫在國稅局的女兒查她家境，因為擔心她家境不好拖累男友，雖然最後她男友並沒有告訴奶奶，但奶奶的種種行為已經嚴重踩到她的底線，讓她忍不住問「公務人員這樣子為私慾隨便調閱人民資料是合法並且輕輕鬆鬆的嗎？」
許多網友看完都驚呆了，「我是建議直接逃了」、「愛孫子很正常，但這有點扭曲了」、「知道奶寶嗎？媽寶的升級版」、「還要查國稅局，會不會太扯」、「對付這種強勢的態度，就是不要被她情緒影響，因為她就是要讓妳生氣」、「這奶奶，是要害死自己兒子吧」、「現在查什麼資料、誰的都會有紀錄，如果沒有正規原因查就是不合法吧」。
另外，也有公務員的網友回應，「我是現職公務員，要查詢人民的個資是要申請開通權限的，而且查完後台都會有紀錄，哪個帳號查了誰都要寫報告的，必須附上你為什麼要查這個資料的證明，例如為了什麼業務而去查，長官會比對你的報告和查詢紀錄是否符合，不符合是會被追究的」。（編輯：許智超）