NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

男友奶奶私下狂要名字！她一聽「背後目的」氣炸：真噁心

編輯中心/綜合報導

2021-01-25 16:58:11

▲醫師陳亮宇分享曾遇過個案，一名年輕女OL除了飽受喉嚨卡不舒服，也因為嘴臭，男友都不敢親她，後來找出原因，竟是「扁桃腺結石」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有位女網友抱怨男友的奶奶，不僅強烈干涉男友的人生，還嚴重影響到兩人的關係。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
情侶相處除了兩人之間的習慣須磨合之外，家人也有可能會是感情路上的絆腳石。近日，就有網友抱怨，男友的奶奶是個控制狂，不僅強烈干涉男友的人生，甚至還想動用國稅局的人脈要去查她身家，讓她氣憤的直呼「已經踩到底線」，貼文也引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》表示，跟男友交往2個月，卻時常受到對方奶奶的干擾，因奶奶是個控制慾很重的人，不但會強烈干涉男友的人生，還會強制幫他決定工作，她也提到「第一次見到男友奶奶時並不是正式見面，而是對方特地來堵人」，一見面就立刻下馬威，不停貶低她的學歷。
原PO指出，奶奶還會故意把男友支開，然後開始關心她的家庭狀況，甚至隨意評價她的父母，這些都讓她覺得很莫名其妙，「他們家孫子輩學歷好的也跟我差不多而已，其他的孫子學校都不怎麼好，兒女也都沒有唸過大學，真的覺得奶奶哪來那個臉？」

▲奶奶甚至想叫在國稅局的女兒查原PO的家境，深怕她家境不好拖累男友。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲奶奶甚至想叫在國稅局的女兒查原PO的家境，深怕她家境不好拖累男友。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
最誇張的是，奶奶曾吵著跟男友要她的名字，打算叫在國稅局的女兒查她家境，因為擔心她家境不好拖累男友，雖然最後她男友並沒有告訴奶奶，但奶奶的種種行為已經嚴重踩到她的底線，讓她忍不住問「公務人員這樣子為私慾隨便調閱人民資料是合法並且輕輕鬆鬆的嗎？」

許多網友看完都驚呆了，「我是建議直接逃了」、「愛孫子很正常，但這有點扭曲了」、「知道奶寶嗎？媽寶的升級版」、「還要查國稅局，會不會太扯」、「對付這種強勢的態度，就是不要被她情緒影響，因為她就是要讓妳生氣」、「這奶奶，是要害死自己兒子吧」、「現在查什麼資料、誰的都會有紀錄，如果沒有正規原因查就是不合法吧」。
另外，也有公務員的網友回應，「我是現職公務員，要查詢人民的個資是要申請開通權限的，而且查完後台都會有紀錄，哪個帳號查了誰都要寫報告的，必須附上你為什麼要查這個資料的證明，例如為了什麼業務而去查，長官會比對你的報告和查詢紀錄是否符合，不符合是會被追究的」。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
67.63%32.37%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
47.27%52.73%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀