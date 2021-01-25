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偵獲2千共機、4百共艦　蔡英文年前勞軍肯定國軍堅守崗位

記者劉育辰/綜合報導

2021-01-25 16:37:18

國民黨主席江啟臣29日在中常會上公開呼籲蔡英文總統「回到中華民國」，不要淪為美中對撞下的棄子。圖為蔡英文總統7月視導漢光36號演習「三軍聯合反登陸作戰」操演。( 圖 / 總統府提供 )
▲總統蔡英文特地在年前勞軍，感謝國軍辛勞。( 圖 / 總統府提供 )
春節將至，總統蔡英文今（25）日上午前往「陸軍特戰指揮部北部部隊」、「陽明山嵩山雷達站」勞軍，並感謝國軍堅守崗位，24小時守護海空域，國人才能如常生活，安心過年，同時也期勉國軍持續展現平日扎實訓練成果，完美執行勤務。
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蔡英文在陽明山嵩山雷達站致詞時提到，前一陣子寒流來襲，陽明山冷到下雪，當時她就想到應該有很多軍人在山上執行勤務，她很掛念大家，也特別想來看看他們的工作情況、有沒有做好保暖。也提到國軍要忍耐惡劣的氣候，24小時守護海空域，真的是非常辛苦，也因為有他們堅守崗位，國人才能夠如常生活，安心過年。
蔡英文也說，從她上任以來，很常到各部隊視察，但她之所以到部隊來，是希望讓國人了解國軍的付出和貢獻，不是來增加國軍的負擔。看到軍人們堅守崗位、完美執行勤務，將平日扎實的訓練成果展現出來，就是一個三軍統帥最開心，也最放心的事情。

蔡英文指出，從去年到現在，台灣的雷達站共偵獲了將近2,000架共機，以及超過400艘共艦，讓國軍能夠迅速前往監控、驅離，全面守護海空域。看到這樣的好成績，她和全體國人都對國軍很有信心，請所有人一定要繼續保持。
最後，蔡英文也交付了一項「任務」，要除夕有休假的軍人好好陪伴家人，如果需要值勤，也別忘記打電話跟家人問候拜年，並替她轉達對軍眷們的感謝。
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