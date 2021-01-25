北市至今未收到被匡列名單 柯文哲分析兩種可能
記者丁上程/台北報導
2021-01-25 17:21:42｜2021-01-25 17:22:12
台灣新冠肺炎疫情，隨著衛福部桃園醫院院內感染蔓延而持續升溫。隨著防疫指揮中心昨天（24日）晚間宣布擴大匡列5000人居家檢疫開始，首當其衝的北台灣各縣市都開始提升防疫等級，新北市政府今天（25日）上午也宣布轄下所有醫院暫停探病。不過台北市政府方面則未跟進，仍維持一天一人一小時的規範。對此台北市長柯文哲今天下午接受訪問時，也強調由於中央至今未提供北市匡列名單，所以暫時沒有辦法處理。
柯文哲表示，目前台北市政府的相關資訊，僅停留在一開始部桃轉移至台北市內醫院的病患，現階段一共有44人，都還在各醫院的管控當中。而針對昨天晚間防疫指揮中心擴大匡列的5000人，柯文哲則坦言到目前為止，中央仍未提供相關名單，「大概兩個可能，一個是台北市沒有、一個是還沒確定。」柯文哲說，「沒有我想是不太可能啦，等拿到名單後才有辦法處理」。北市府衛生局疾管科長余燦華在受訪時則表示，應該很快就能獲得名單，目前也持續在向中央接洽。而記者也追問，柯文哲在接受訪問時，提到若居家隔離人數突破萬人，將會對北市防疫能量造成壓力。余燦華也坦言，截至今天上午10點居家隔離人數已經破萬人，「壓力一直都存在，衛生局方面也很努力在做這件事情，只要一超過人力負荷的時候，防疫的壓力就會更明顯。」余燦華說，「一萬人是一個門檻，過去也曾經有過這樣的情況，對於相關人員來說，人力就會到一個緊繃的狀況」。