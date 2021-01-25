名家論壇》單厚之／如果案838不在部桃，情況會不同嗎？

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疫情沒有辦法獲得明確的控制，全台民眾聞「桃」色變，能不去桃園就不去桃園。前幾天民進黨才指控其他縣市的「禁桃令」是製造對立，今天桃園市長鄭文燦就宣布學校寒輔、志工服務、社團、營隊即刻停止，大型聚會、活動一律延到2月後。
從1月12日案838、839（部桃醫生與護理師）確診至今，指揮中心幾乎是以「擠牙膏式」面對部桃的疫情，都是在新的疫情出現之後，才提升防疫的手段，並且認為疫情能就此獲得控制。去年指揮中心引以為豪的「超前部署」，已經完全不復見。指揮中心昨天祭出全院紅區的手段，其實就是當初持不同意見醫界人士大聲疾呼的。
但面對外界的批評跟質疑，衛福部長陳時中一方面跟楊志良等人大打口水戰，另一方面仍堅稱，防疫政策沒有「大錯誤」，防火牆也沒有破洞，只是「有小縫隙」。
撇開藍綠的政治口水不談，我們可以試想，如果案838、839不是發生在部桃，而是發生在台北市立聯合醫院或是桃園的某家私立醫院，結果會不會有什麼不同？
如果不是有神功護體的陳時中，而是發生在近年飽受批評的柯文哲轄下，柯文哲敢不敢好整以暇的維持門診，還是會一次就提升到最高的防疫等級？如果發生在私立醫院，又有誰敢在部桃的相同情境下繼續開門看診，拿自己好不容易建立起的聲譽來做賭注？
從目前疫情的發展來看，指揮中心對自己的過度自信、對疫情的誤判，跟疫情的擴散脫不了關係。如果是去年那個還沒有登上神壇的陳時中，狀況可能大不相同。
在去年剛傳出疫情時，為了面對未知的病毒跟風險，《傳染病防治法》跟《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》給了政府極大的權限，過程中雖然醫界也有不同的聲音，最終政府在控制疫情的成就，是全民有目共睹的。
但隨著防疫變成一個長期的工作，政府獨大、排他的權限，正面的邊際效應就逐漸遞減，而負面的問題逐漸增加。指揮中心在面對外籍機師時的足跡公布，跟這次部桃的作法截然不同，卻說不出個所以然來。從「北部某醫院」傳出本土感染，到公布「部桃」的理由，也僅僅是因為陳時中「說溜嘴」。
如果陳時中當初沒有「說溜嘴」，今天部桃的問題恐怕還要更嚴重。
「絕對的權力，使人絕對的腐化」，今天的陳時中未必談的上腐化，但看樣子至少是「鈍化」。面對全球防疫的新局勢，政府批評不得、講不得的權威，從來不會出錯的姿態、排斥其他專業意見的傲慢，才是防疫的裂縫與破口。「智者千慮，必有一失」，如果不能接受多元的意見，那些「小縫隙」可能永遠都不會被補上。
●作者：單厚之／資深媒體人
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