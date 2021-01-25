醫療系統超負荷！日本至少1.5萬名患者排隊等待入院治療
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-25 17:42:44
日本新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續擴散，今（25）日全境新贈1566例，疫情爆發至今累計36萬7288例。1月7日日本首相菅義偉對東京首都圈共1都3縣發布緊急狀態，後擴大至疫情升溫的關西京阪神地區，共11都府縣進入緊急狀態。日本媒體統計，至19日止，至少有1萬5058名感染COVID-19的患者正在等待入住醫療設施。
據日本《共同社》報導，1月19日11個都府縣發布緊急狀態後，至少有1萬5058人，正在等待住院和住宿療養，和1個月前相比，兵庫縣和東京的人數分別猛增至5.8倍和4.8倍。背後原因是許多地區的保健所業務吃緊，來不及協調住院和療養地點。值得注意的是，有些患者因病床不足只得在家等待，在家中死亡的人數也出現增加的態勢，擴充態勢是當務之急。調查數據顯示，19日確診人數最多的東京，等待治療的人數短短一個月內從1563人猛增至7539人；埼玉縣增加至1169人；千葉縣增加至2328人、大阪府1410人、兵庫縣727人，雖然各地方政府住院的標準不同，但仍然必須正視醫療系統即將崩潰的問題，千葉縣、神奈川縣皆發出「病床告急」的警訊，櫪木縣因為病床不足，部分患者必須進行居家療養，但消毒的人手也不堪負荷。
報導同時指出，日本境內的死亡案例、重症患者也持續增加。23日死亡病例累計突破5000人，此次「第三波疫情」從去年11月開始增溫，直至目前都還沒有出現趨緩的跡象。日本醫療專家指出，COVID-19重症人口也連日創下新高，如果疫情持續蔓延，可能導致原本能挽救的生命也無法挽救。
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