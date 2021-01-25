中職／桃猿挺桃園！樂天春訓球衣出爐　

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今年球衣上有三貓，包括總教練「龍貓」曾豪駒、新任投手教練「貓仔」許銘傑以及二軍守備教練「貓哥」蔡昱詳；「超級喜歡」郭嚴文、「賴師傅」賴鴻城、「老虎」黃子鵬等，都是球迷耳熟能詳的綽號，「崴哥」、「MAX」、「龍子」究竟是誰？
Rakuten Monkeys在接下來自辦和公辦熱身賽系列都將穿上這套「Taoyuan Together」球衣出賽。商品部同步推出，訂購資訊如下：
春訓系列商品資訊
販售地點：樂天市場
「Taoyuan Together球衣」 1680元(S-2XL)
【第一波現貨】背號0、5、6、8、11、20、21、29、32、39、58、69、85、88、98
訂購時間：1月25日(一)17:00至1月29日(五)18:00止
預計出貨日：2/2起陸續出貨
【第二波預購】全面開放
預購時間：1月29日(五)18:00至2月1日(一)18:00止
預計出貨日：截止後30個工作日起陸續出貨
「Taoyuan Together球帽」 980元(可調)
注意事項：
1.人為損壞、特價商品、預購商品、食用商品恕不接受退換貨。
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