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中職／桃猿挺桃園！樂天春訓球衣出爐　

運動中心/綜合報導

2021-01-25 18:41:24

▲樂天春訓球衣。（圖／樂天提供）
▲樂天春訓球衣。（圖／樂天提供）
Rakuten Monkeys春訓熱烈展開，春訓球衣在今日正式亮相，桃猿延續春訓傳統，將穿著「綽號球衣」出征所有熱身賽，這套綽號球衣「Taoyuan Together」將成為今年首款比賽球衣。
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今年春訓球衣特別將桃園國際棒球場位於中壢地區的座標地圖融合在球衣上，展現從一開春就是Taoyuan Together的氣勢。這套球衣回歸久未使用的黑色系，呈現開訓起就殺氣騰騰的風格。
今年球衣上有三貓，包括總教練「龍貓」曾豪駒、新任投手教練「貓仔」許銘傑以及二軍守備教練「貓哥」蔡昱詳；「超級喜歡」郭嚴文、「賴師傅」賴鴻城、「老虎」黃子鵬等，都是球迷耳熟能詳的綽號，「崴哥」、「MAX」、「龍子」究竟是誰？

Rakuten Monkeys在接下來自辦和公辦熱身賽系列都將穿上這套「Taoyuan Together」球衣出賽。商品部同步推出，訂購資訊如下：

春訓系列商品資訊

販售地點：樂天市場

「Taoyuan Together球衣」　1680元(S-2XL)

【第一波現貨】背號0、5、6、8、11、20、21、29、32、39、58、69、85、88、98

訂購時間：1月25日(一)17:00至1月29日(五)18:00止　

預計出貨日：2/2起陸續出貨

【第二波預購】全面開放

預購時間：1月29日(五)18:00至2月1日(一)18:00止　

預計出貨日：截止後30個工作日起陸續出貨

「Taoyuan Together球帽」　980元(可調)

注意事項：

1.人為損壞、特價商品、預購商品、食用商品恕不接受退換貨。
2.主辦單位保有修改、變更活動內容之權利。
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