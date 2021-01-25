不捨「桃園人被貼上標籤」！防疫人員嘆：防疫不是動嘴巴

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他繼續說，「面對這些臆測，為我的同仁感到不值，為什麼他們這麼努力的防堵，換來的只是貼上標籤、不理性的責備，防疫並不是動動嘴巴敲敲鍵盤就可以做到的事」，並感嘆稱「媒體過度渲染、群眾的責備、封院和封城傳聞、外縣市的禁桃令等等的言論，對我們來說都是莫大的打擊」。
而對於社會各界給予的援助，原PO也感動的說，「我們不需要什麼物資，只要一句簡單的『謝謝、辛苦了』，那都會成為我們重新堅強和振作的最大鼓勵」。
最後，他也對於生活在桃園的人們感到抱歉，「因為讓你們被貼上標籤了，但是，同樣身為桃園人，我驕傲。因為我們有著最堅實的醫護人員和防疫團隊，也請桃園人放心，我們不會垮，一定會竭盡全力防堵疫情的擴大」，並提醒民眾，可以多上疾管署或指揮中心的公告，因為現在每天桃園市防疫專線都爆量，希望大家再撥打電話前可以花個三分鐘想想是否真的很需要打電話詢問。
貼文曝光後，立刻引來眾多網友打氣留言，「感謝所有前線的醫護人員，辛苦您們了」、「謝謝你們的守護，桃園人一起加油」、「有智慧的人，不會責怪醫護人員，更不會責怪防疫人員」、「第一線的人員都是全國的英雄，加油」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。