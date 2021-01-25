NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

不捨「桃園人被貼上標籤」！防疫人員嘆：防疫不是動嘴巴

編輯中心/綜合報導

2021-01-25 19:58:34

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲衛生福利部桃園醫院，出現群聚感染疫情。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
衛生福利部立桃園醫院群聚感染疫情延燒，截至25日已累積15例確診新冠病例。在網路與媒體上，也出現不少針對桃園市的言論。對此，就有網友轉述在桃市衛生局防疫人員的心聲，「防疫並不是動動嘴巴敲敲鍵盤就可以做到的事」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「對不起，讓桃園人被貼上標籤了」一位桃園衛生局防疫人員不捨的說：「發生疫情是誰也不願意的事情，我能理解大家害怕、擔心，不過一旦發生確診個案，我們就必須強迫自己堅強的去確診者接觸過的環境進行疫調、接觸史、活動史、通知接觸者隔離，投入的時間、人力，承擔的壓力也不是一般人可以想像的，我們也是人，也有軟弱的時候，當因為疲累身體出現狀況時，大家給予的不是鼓勵與慰問，而是無意義的臆測，『對我們來說都是莫大的打擊』」。
他繼續說，「面對這些臆測，為我的同仁感到不值，為什麼他們這麼努力的防堵，換來的只是貼上標籤、不理性的責備，防疫並不是動動嘴巴敲敲鍵盤就可以做到的事」，並感嘆稱「媒體過度渲染、群眾的責備、封院和封城傳聞、外縣市的禁桃令等等的言論，對我們來說都是莫大的打擊」。

▲有桃市衛生局防疫人員吐露心聲，「防疫並不是動動嘴巴敲敲鍵盤就可以做到的事」。（圖／翻攝爆廢公社二館）
▲有桃市衛生局防疫人員吐露心聲，「防疫並不是動動嘴巴敲敲鍵盤就可以做到的事」。（圖／翻攝爆廢公社二館）
而對於社會各界給予的援助，原PO也感動的說，「我們不需要什麼物資，只要一句簡單的『謝謝、辛苦了』，那都會成為我們重新堅強和振作的最大鼓勵」。

最後，他也對於生活在桃園的人們感到抱歉，「因為讓你們被貼上標籤了，但是，同樣身為桃園人，我驕傲。因為我們有著最堅實的醫護人員和防疫團隊，也請桃園人放心，我們不會垮，一定會竭盡全力防堵疫情的擴大」，並提醒民眾，可以多上疾管署或指揮中心的公告，因為現在每天桃園市防疫專線都爆量，希望大家再撥打電話前可以花個三分鐘想想是否真的很需要打電話詢問。

貼文曝光後，立刻引來眾多網友打氣留言，「感謝所有前線的醫護人員，辛苦您們了」、「謝謝你們的守護，桃園人一起加油」、「有智慧的人，不會責怪醫護人員，更不會責怪防疫人員」、「第一線的人員都是全國的英雄，加油」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
67.56%32.44%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
47.35%52.65%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀