菜市場也能發電 高雄7處公有市場打造綠能
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-01-25 20:17:29
菜市場也能發電！高雄市政府為落實我國能源轉型政策，年前成立「高雄市綠電推動專案小組」，訂定五大任務、2年內新設太陽光電容量27萬瓩等目標。高雄市經發局今年將推動7處公有市場屋頂設置太陽能設施，預估新設置之年發電量將達117萬度。龍華公有市場自治會長李國祥表示，去年市場完成太陽光電設置後，不僅改善雨季滲漏水問題，夏天市場內的溫度也明顯降低不少，讓攤商及顧客很有感。
高雄市綠電小組擬定「漁電共生專區優先示範推動」、「公私有房舍推展光電屋頂」、「以節能服務模式加速節電低碳行動」、「學校建築物綠能規劃及智慧用電發展」及「高雄市轄區內電廠友善降轉」等五大任務。其中，針對太陽光電設置訂定110年起，2年內新設太陽光電容量達27萬瓩為目標，全力推動高雄再生能源發展。高市經發局長廖泰翔表示，配合綠電小組目標，經發局盤點轄內市場屋頂，透過公開標租作為建置太陽能光電場域，目前已進行鼓山第一、前鎮第二、旗山第一、岡山文賢、龍華、中興、大樹及武廟等部分公有市場的設置，將陸續開始運作。
經發局指出，太陽光電設置不僅可以發出綠電，同時還能使室內溫度降低3至5度，兼具節能減碳效果，承攬廠商還提供屋頂防漏水保固20年。此外，售電回饋率7% 用於挹注市府財政，同時也將提撥回饋市場作為環境清潔維護所需費用。其中「中興公有市場」更獲高雄市建築師公會頒發太陽光電類「2020年城市工程品質金質獎」，肯定市府及市場對綠能推廣的努力與施工品質。
龍華公有市場自治會長李國祥也讚許經發局推動回饋機制，讓市場可運用於環境清潔，節能減碳之餘還幫助市場營造更乾淨、清爽的購物環境，並呼籲各市集「趕快一起加入綠能菜市場的行列。」經發局表示，今年規劃於果貿、六龜、彌陀、興達港特定區、梓官第二、路竹等公有市場以及杉林區大愛商業中心等7處場域屋頂建置太陽光電，預計以上7處場域的年發電量約可達117萬度，將全力打造「綠能菜市場」，提供市民、攤商更好的市場環境。