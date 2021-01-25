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台產防疫保單超熱賣　文件齊全契約26日生效

記者許家禎/台北報導

2021-01-25 21:30:35

▲新冠肺炎疫情延燒，讓防疫保單超級熱賣，其中台產的保單被網友稱為「佛系保單」，民眾趁停賣前排長龍搶買。（圖／記者林柏年攝）
▲新冠肺炎疫情延燒，讓防疫保單超級熱賣，其中台產的保單被網友稱為「佛系保單」，民眾趁停賣前排長龍搶買。（圖／記者林柏年攝）
新冠肺炎疫情延燒，衛福部立桃園醫院群聚感染事件擴大，粗估有5000人得要居家隔離，讓防疫保單超級熱賣，其中又以台產的保單最受青睞。但為顧及服務品質，業者日前表示今（25）日下午5點停止收件，但民眾抓緊時間一早就來排隊。台產指出，今日下午5點前排進隊伍的都會收件，若文件齊全，那麼明（26）日起保單就會生效。
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台灣產險去年底推出的「法定傳染病防疫費用保險」，因年繳保費只要500元，不用等到確診，只要收到疾管署隔離通知書，被隔離就能立即領到10萬元保險金，被網友稱為是佛系防疫保單，但也引發金管會關切。
金管會呼籲民眾不應試圖藉由保單獲利，並強調理賠仍有除外條款，例如違反政府相關防疫規定，將不予理賠。而台產22日宣布，由於湧入案件數量超過公司行政作業負荷量，並預估即將達到公司所設定的風險累計額度，因此25日下午5時起，停止此防疫保險商品的受理。

而部桃醫院群聚感染事件擴大，指揮中心緊急召開記者會宣布，5000人須居家隔離，讓今天一早台產又興起排隊人潮，台北總公司甚至有人6點就去排隊，想幫一家人都投保，還有人一下班趕去，就是希望搶搭最後一班投保列車。台產今日稍早指出，5點前有領號碼牌的都會受理。

但外界也質疑，一下子那麼多人投保，公司有能力承擔嗎？到底收了多少單？台產表示，因為每分鐘數字都在變動，因此可能要等各營業所數字都匯入後才能知道，且相關數字涉及公司資訊，目前還不會對外透露銷量數字。

至於昨天宣布已納入隔離對象，若填了保單還沒送件進去，今天還會受理嗎？台產則回應，如果接到隔離通知書無法投保，且已發生的風險不在理賠範圍，強調保單正式受理之後，在保險發生期間收到隔離通知書，保單才有生效。台產也對外表示，若文件備齊就視為契約成立，請款正常的話，明日起契約即生效。

其實，除了台產有出防疫保單外，其他壽險公司也都有推出類似的商品，惟各家規定不同。如新光產物、南山產物為「企業型保單」，其中新光產物防疫保單中指出，罹病員工一天可獲賠2000元，最高可拿30天。國泰人壽有「心安逸一年定期住院日額健康保險」、富邦產險打造防疫專屬保單可單獨購買、新安東京海上產險則有「健康御守+」當保戶確診時，可先領取1至3萬元不等的補償保險金。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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