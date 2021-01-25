台產防疫保單超熱賣　文件齊全契約26日生效

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金管會呼籲民眾不應試圖藉由保單獲利，並強調理賠仍有除外條款，例如違反政府相關防疫規定，將不予理賠。而台產22日宣布，由於湧入案件數量超過公司行政作業負荷量，並預估即將達到公司所設定的風險累計額度，因此25日下午5時起，停止此防疫保險商品的受理。
而部桃醫院群聚感染事件擴大，指揮中心緊急召開記者會宣布，5000人須居家隔離，讓今天一早台產又興起排隊人潮，台北總公司甚至有人6點就去排隊，想幫一家人都投保，還有人一下班趕去，就是希望搶搭最後一班投保列車。台產今日稍早指出，5點前有領號碼牌的都會受理。
但外界也質疑，一下子那麼多人投保，公司有能力承擔嗎？到底收了多少單？台產表示，因為每分鐘數字都在變動，因此可能要等各營業所數字都匯入後才能知道，且相關數字涉及公司資訊，目前還不會對外透露銷量數字。
至於昨天宣布已納入隔離對象，若填了保單還沒送件進去，今天還會受理嗎？台產則回應，如果接到隔離通知書無法投保，且已發生的風險不在理賠範圍，強調保單正式受理之後，在保險發生期間收到隔離通知書，保單才有生效。台產也對外表示，若文件備齊就視為契約成立，請款正常的話，明日起契約即生效。
其實，除了台產有出防疫保單外，其他壽險公司也都有推出類似的商品，惟各家規定不同。如新光產物、南山產物為「企業型保單」，其中新光產物防疫保單中指出，罹病員工一天可獲賠2000元，最高可拿30天。國泰人壽有「心安逸一年定期住院日額健康保險」、富邦產險打造防疫專屬保單可單獨購買、新安東京海上產險則有「健康御守+」當保戶確診時，可先領取1至3萬元不等的補償保險金。
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