群聚擴大憂疫情失控？醫曝「真實心聲」：台灣還差非常遠
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 23:43:45
衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日也宣布有近5000人需要居家隔離，也讓部分民眾憂心疫情失控。針對這種疑慮，台大名醫施景中也表示，「看看國外，我只是覺得，目前台灣跟疫情失控的距離，其實還差非常遠」。
針對社會上有部分聲音憂心「台灣的疫情已經失控」，施景中今（25）晚也在臉書回應，「先不論美國與印度的可怕病例數，鄰近的日本今天單日確診就接近4,000人，死亡病例也有50人」，並反問「有想過台灣過去一整年的數目嗎？」施景中隨後也提到，有朋友親戚人在歐洲，得了新冠肺炎到院檢查完卻被趕回家，原因竟是「院方認為沒有嚴重到需要住院，但真相卻是醫療體系早已崩潰，沒有足夠的人力設備可以收治這些患者」。
他也繼續說道，「台灣呢？不但這樣的病人必須要高規格收入隔離病房，這些人所有疑似接觸過的人，都必須嚴格的居家隔離起來」。
施景中最後也感性的呼籲，「我並不是叫各位盲目的樂觀。看看國外，我只是覺得，目前台灣跟疫情失控的距離，其實還差非常遠。而前方還有我一群好兄弟在幫你們擋子彈，無怨無悔。請你們跟我們一樣，再努力守下去」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。