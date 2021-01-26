防春節入境潮成破口 林佳龍：確認檢疫居所才能登機返國
新頭殼newtalk
2021-01-26 08:00:00
農曆春節將至，返國入境的旅客激增，隨著衛福部桃園醫院的群聚事件擴大，為進一步避免產生防疫破口，交通部張林佳龍25日晚間表示，返國旅客除了需出示核苷酸檢測，還需先確認檢疫居所才能登機返國，回國之後，齊心防疫，守護台灣！
林佳龍25日晚間在臉書發文表示，再16天就要過年了，返鄉入境旅客從去年的每天1000人，增加到最近每天超過3000人。國內防疫層級升高，為進一步避免產生防疫破口，交通部配合中央流行疫情指揮中心指示，除了需出示核苷酸檢測，也要求國外返國旅客在登機前確認返國後檢疫居所，航空公司才會准予登機返國，也請各航空公司務必遵守落實，即刻起配合實施。林佳龍指出，檢疫居所有4個選項，包括自費入住防疫旅宿（https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/）、自費入住集中檢疫場所（https://sp1.hso.mohw.gov.tw/ccqs/）、自宅或親友住所（限一人一戶）、專案入住指定集中檢疫場所（限須至集中檢疫場所之移工及特殊專案者）。
最後，林佳龍感謝航空公司在國外第一線為台灣把關，也請國人通知即將返台的親友，先安排檢疫住所，「回國之後，齊心防疫，守護台灣！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼