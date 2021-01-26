習近平籲合作、勿搞冷戰 白宮：不會因此改變對中戰略
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-26 09:08:23
中國國家主席習近平，25日在世界經濟論壇（World Economic Forum）的「達沃斯議程」視訊會議中表示，世上的問題錯綜複雜，解決問題的出路是維護和踐行多邊主義，搞小圈子、新冷戰、脫鉤、制裁等，只會把世界推向分裂甚至對抗。對此美國白宮發言人表示，習近平的發言不會改變拜登政府對中國的戰略方針，拜登希望以「戰略性耐心」處理與北京關係，並形容美國正與中國處在激烈競爭中。
綜合外媒報導，習近平25日晚間透過視訊參加世界經濟論壇達沃斯議程（Devos agenda）的對話會議，在致詞中除了呼籲各界應團結以外，還數度暗批美國帶頭抵制中國、搞單邊主義，並聲稱在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，排斥、威脅、恐嚇、脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗，頗有向拜登政府喊話的意味。在美國白宮稍後舉行的記者會上，有現場傳媒詢問白宮發言人莎琪（Jen Psaki），對於習近平演說的看法，而莎琪則回應，習近平的呼籲不會改變拜登政府對中國的戰略方針。
莎琪認為，過去幾年中國對內越來越威權，對外則越來越獨斷，對美國的安全、繁榮和價值觀念構成了明顯挑戰，因此美國也必須有新的作法來因應，拜登政府打算以「戰略耐心」來處理對中關係，白宮未來幾週也將就此事與國會跨黨派議員及盟友商議。
而在回應拜登政府是否會繼續對華為等中企施加嚴格限制時，莎琪表示，技術仍是中美競爭的核心之一，而中國的工業間諜活動、竊取智慧財產權等行為仍然值得關注：「在我們看來，在總統看來，我們必須加強防範，而這必然包括追究中國的不公平和非法行為，並確保美國的科技與技術不會被用來促進中國的軍事建設。」