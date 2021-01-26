習近平籲合作、勿搞冷戰　白宮：不會因此改變對中戰略

中國國家主席習近平，25日在世界經濟論壇（World Economic Forum）的「達沃斯議程」視訊會議中表示，世上的問題錯綜複雜，解決問題的出路是維護和踐行多邊主義，搞小圈子、新冷戰、脫鉤、制裁等，只會把世界推向分裂甚至對抗。對此美國白宮發言人表示，習近平的發言不會改變拜登政府對中國的戰略方針，拜登希望以「戰略性耐心」處理與北京關係，並形容美國正與中國處在激烈競爭中。

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