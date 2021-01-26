美股漲多跌少 台股早盤登上萬六又曇花一現
記者許家禎/台北報導
2021-01-26 09:48:09
美股昨（25）日漲多跌少，台北股市今（26）日開盤漲8.62點，加權股價指數以15955.16點開出，一度登上萬六來到16023點，但曇花一現，隨後在平盤上下震盪。權值股台積電早盤約漲幅0.4%，來到635元附近。鴻海漲0.8%、聯發科漲0.5%、大立光漲1%，聯電較為弱勢，跌0.5%。
美股25日道瓊指數下跌36.98點，或0.12%，收30960.00點；標普500指數上漲13.89點，或0.36%，收3855.36點；那斯達克指數上漲92.93點，或0.69%，收13635.99點；費城半導體指數上漲4.81點，或0.16%，收3079.21點。台北股市今日開盤漲8.62點，加權股價指數以15955.16點開出，隨後登上萬六但沒能站穩，之後在平盤上下震盪，挑戰萬六。權值股台積電早盤來到640元，之後漲3元，漲幅0.4%，來到635元附近。鴻海漲0.8%，早盤一度來到125元。其他，聯發科漲0.5%，來到915元。大立光漲1%，來到3030元。至於聯電較為弱勢，跌0.5%，來到56.9元。而封測廠矽格將以新台幣約46.2億元收購台灣聯測全數股權，預期在第二季完成交易，今早盤一度來到54.3元，9點半過後漲近2%，來到52.8元。