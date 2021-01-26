葉倫成美首位女財長！新台幣早盤衝27字頭、強升逾4角
記者顏真真/台北報導
2021-01-26 10:11:53
美國參議院通過總統拜登提名葉倫（Janet Yellen）出任美國財政部長，也是美國財政部232年來首次出現女首長，市場預期她將爭取國會通過拜登1.9兆美元（約新台幣54兆元）的疫情紓困方案。不過，葉倫日前已放話美國政府不會介入美元升貶值，反對其他國家操縱匯率，加上月底出口商有拋匯需求，新台幣兌美元今（26）日早盤再升破28元大關，一度來到27.99元、強升4.01角，目前在27.991元震盪。
美元指數反彈，韓元今日早盤偏弱，目前來到1102.45韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價觸6.4847元，亦較前一交易日中間價貶值28基點，但離岸人民幣兌美元仍偏升，來到6.4822左右，日圓則在103.72日圓兌1美元震盪。至於新台幣匯率表現，由於進入月底出口商有拋匯需求，新台幣兌美元今日早盤以28.25元；升值1.41角開出後，隨即升破28元大關，一度來到27.99元、強升4.01角，但由於韓元偏弱，加上市場關注美國聯準會開會決策，若與前一交易日高點27.97元相較，今日新台幣表現相對偏弱。不過，匯銀人士分析，外資交投由賣匯轉為買匯，韓元等亞幣也轉弱，加上市場對新冠肺炎疫情擔憂亦見升溫，略有澆熄原本市場對外資持續匯入帶動新台幣續揚的預期，後續留意外資及台股，尤其本周美國FOMC會議決策將牽動外資進一步動向。