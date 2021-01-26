名家論壇》蕭徐行／保護台灣是不該有黨派地域之分

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對多數民眾來說，保護台灣安全及民眾健康，皆是國政的重心，不該有黨派政治或是地區之分的。在國際社會裡任何的國家考量都是「國家利益」，亦即苟有利於吾國乎？反之，兩國之間發生對抗或征戰，獲取現實利害仍然是發動戰爭的目標，不會因為是哪黨哪派執政而有太多差別。美國會支持台灣當然就是由於台灣在抗中第一島鏈上的關鍵位置，守住台灣就能防止大陸勢力進出太平洋，也可避免東北亞與東南亞之間「斷鏈」；台灣也需要美國的支持，沒有美國過往在政治、軍事、經濟、科技的力挺，台灣很有可能早受到共產主義的侵害。美國對於台灣的支持從1950年代韓戰爆發前後開始，在1970年代則因為美國國際戰略調整為「拉中抗俄」而陷入低潮，讓台灣國家安全處於最不利的狀態，繼之則中國勢力逐漸崛起，不僅威脅到美國的國際霸業外，也屢屢要闖入被美國人視為國家安全網的護城河—太平洋之際，擋住中國軍事直接進出西太平洋的先頭防線—台灣的防禦能力才又受到美國重視並加以補強。
中華民國自從八年對日抗戰起就一直依賴美國的強力救援，政府退守台灣後，尋求美國支持更一直就是國民黨外交系統中最重要的一環，如果沒有老美的支持，台灣國際孤立的冬天早在1950年代美蘇冷戰開始即來到。尤其自1979年雙邊關係改變，美國正式承認中共政權後，中華民國台灣的外交處境即備受打擊，外交工作人員在美國以及各個主要國家也是處處受到冷落排擠，在許多地方，別說國家交付的任務完全推不動，駐外人員在人身安全與移動便利上也完全不受保障，完全沒有保護國家尊嚴。
無論如何蕭美琴代表能受邀參加拜登就職典禮，可以證明民進黨因為押寶川普而受民主黨嫌棄一事並非實情，這對於未來四年乃至於八年的台美關係發展都有一個好的開始，能夠提升台美關係並且增進台灣的安全度，不是很好嗎？難道再換國民黨執政，台灣就能立即與美國建交嗎？所以，台美關係發展應該是全民一起努力與關注的，是全民的努力達成的，不要再分國民黨或民進黨了。
同樣的，民眾最不樂見的應該就是防疫未成，疫情且逐漸擴大，朝野政黨卻為了疫情管制措施誰對誰錯吵翻天，互噴口水，部分國民黨執政的縣市甚至發出「禁桃令」，這種對桃園人極為突兀的舉動，好像是對於他們執政縣市民眾很負責，事實上正在蓄意切割民眾的感情並製造歧視。台灣就這麼大，桃園封了城，其他縣市就沒事了嗎？這樣魯莽的決定，難怪美麗島電子報一月的民調顯示，國民黨並未在疫情失控以及萊豬議題上繼續得分，反而政黨好感度比上個月分還降低。
再者，從布林肯的談話以及近來國務院數篇政治說明來看，美國在對台政策上有他們的一致性，中國對於美國的威脅也已是非歐巴馬時代可以比擬。雖然中美關係正從川普時代的「全面對抗」走向既聯合又鬥爭的「競合之局」；美國對於台灣的支持程度也不會再像川普政府這麼明確堅定，然而台美關係維持常溫是可以預期的，我們對這樣的發展應該樂觀期待，這才是台灣生存的最大保障。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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