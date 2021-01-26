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名家論壇》蕭徐行／保護台灣是不該有黨派地域之分

文/蕭徐行

2021-01-26 10:10:53

▲面對國家利益、民眾健康，分析認為沒有黨派、地域的分別，身為在野黨的國民黨也不應「見獵心喜」，以免4年後再度無緣執政。（圖／國民黨提供）
▲面對國家尊嚴、國家利益、民眾健康等議題，分析認為沒有黨派、地域的分別，身為在野黨的國民黨也不應見獵心喜、落井下石，以免4年後再度無緣執政。（圖／國民黨提供）
保護台灣是不該有黨派、地域之別的。桃園發生疫情嚴重爆發狀況，部分國民黨執政縣市長卻採取自保動作，宣布和桃園人暫停交流，引來輿論一片撻伐。多數人認為台灣就這麼一點大，拒絕桃園其實拒絕的就是台灣的生存。駐美代表蕭美琴在最後一刻取得出席美國拜登總統就職大典的邀請函，由於外傳民進黨與川普政府關係密切，引起拜登政府不快，邀請函有一度無法順利搞定，換來國民黨反唇相譏、酸言酸語，一副看民進黨笑話的心態。
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國民黨一方面不願意祝福台美關係再次啟航，小題大作的處處找漏洞，挖政府瘡疤，桃園醫院疫情爆發又一副見獵心喜的心態，不斷的唱衰台灣的疫情。這樣見不得國家好的心態，就是國民黨被選民拒絕執政的原因，國民黨還搞不清楚民眾不喜歡這種黨派、地域重於國家及人民的政治意向；國民黨不改變這樣的冷嘲熱諷，四年後還是無法受到民眾信任與支持，重返執政的。
對多數民眾來說，保護台灣安全及民眾健康，皆是國政的重心，不該有黨派政治或是地區之分的。在國際社會裡任何的國家考量都是「國家利益」，亦即苟有利於吾國乎？反之，兩國之間發生對抗或征戰，獲取現實利害仍然是發動戰爭的目標，不會因為是哪黨哪派執政而有太多差別。美國會支持台灣當然就是由於台灣在抗中第一島鏈上的關鍵位置，守住台灣就能防止大陸勢力進出太平洋，也可避免東北亞與東南亞之間「斷鏈」；台灣也需要美國的支持，沒有美國過往在政治、軍事、經濟、科技的力挺，台灣很有可能早受到共產主義的侵害。美國對於台灣的支持從1950年代韓戰爆發前後開始，在1970年代則因為美國國際戰略調整為「拉中抗俄」而陷入低潮，讓台灣國家安全處於最不利的狀態，繼之則中國勢力逐漸崛起，不僅威脅到美國的國際霸業外，也屢屢要闖入被美國人視為國家安全網的護城河—太平洋之際，擋住中國軍事直接進出西太平洋的先頭防線—台灣的防禦能力才又受到美國重視並加以補強。

中華民國自從八年對日抗戰起就一直依賴美國的強力救援，政府退守台灣後，尋求美國支持更一直就是國民黨外交系統中最重要的一環，如果沒有老美的支持，台灣國際孤立的冬天早在1950年代美蘇冷戰開始即來到。尤其自1979年雙邊關係改變，美國正式承認中共政權後，中華民國台灣的外交處境即備受打擊，外交工作人員在美國以及各個主要國家也是處處受到冷落排擠，在許多地方，別說國家交付的任務完全推不動，駐外人員在人身安全與移動便利上也完全不受保障，完全沒有保護國家尊嚴。

無論如何蕭美琴代表能受邀參加拜登就職典禮，可以證明民進黨因為押寶川普而受民主黨嫌棄一事並非實情，這對於未來四年乃至於八年的台美關係發展都有一個好的開始，能夠提升台美關係並且增進台灣的安全度，不是很好嗎？難道再換國民黨執政，台灣就能立即與美國建交嗎？所以，台美關係發展應該是全民一起努力與關注的，是全民的努力達成的，不要再分國民黨或民進黨了。

同樣的，民眾最不樂見的應該就是防疫未成，疫情且逐漸擴大，朝野政黨卻為了疫情管制措施誰對誰錯吵翻天，互噴口水，部分國民黨執政的縣市甚至發出「禁桃令」，這種對桃園人極為突兀的舉動，好像是對於他們執政縣市民眾很負責，事實上正在蓄意切割民眾的感情並製造歧視。台灣就這麼大，桃園封了城，其他縣市就沒事了嗎？這樣魯莽的決定，難怪美麗島電子報一月的民調顯示，國民黨並未在疫情失控以及萊豬議題上繼續得分，反而政黨好感度比上個月分還降低。

再者，從布林肯的談話以及近來國務院數篇政治說明來看，美國在對台政策上有他們的一致性，中國對於美國的威脅也已是非歐巴馬時代可以比擬。雖然中美關係正從川普時代的「全面對抗」走向既聯合又鬥爭的「競合之局」；美國對於台灣的支持程度也不會再像川普政府這麼明確堅定，然而台美關係維持常溫是可以預期的，我們對這樣的發展應該樂觀期待，這才是台灣生存的最大保障。

●作者：蕭徐行／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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