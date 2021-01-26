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快訊／增1境外移入！男子墨西哥確診後　醫療專機返台

記者劉雅文/台北報導

2021-01-26 14:08:31

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日說明防疫相關措施，並公布國內新增境外移入個案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）日說明防疫相關措施，並公布國內新增1名境外移入個案。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今(26)日公布，國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案891)，為本國籍40多歲男性，自墨西哥返國。
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指揮中心表示，案891去(2020)年11月至墨西哥出差，今(2021)年1月3日陸續出現鼻塞、喉嚨痛及咳嗽症狀，1月6日檢出COVID-19陽性，1月7日至23日分別於當地飯店及醫院隔離；個案因有返台就醫需求，提出國際緊急醫療專機申請並獲同意，1月24日抵台後收治住院隔離，經採檢於今日確診。
指揮中心指出，個案獨自搭機返台，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院之相關接觸者均有適當防護裝備，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計147,090例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含143,940例排除)，其中890例確診，分別為780例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、797人解除隔離、86人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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