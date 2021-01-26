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台灣人眼中的蔡英文　無法促成政黨合作成唯一敗筆

記者劉育辰/綜合報導

2021-01-26 12:21:13｜2021-01-26 12:21:47

蔡英文總統被英國「金融時報」讀者評選出2020年全世界最具影響力的12名女性
▲根據台灣民意基金會民調顯示，台灣人眼中的蔡英文是果斷且強而有力的政治領袖，但卻無法促成政黨合作，解決棘手難題。（圖／總統府提供）
總統蔡英文就任至今已4年又8個月，在台灣人眼中，蔡英文是個什麼樣的總統？台灣民意基金會針對「在意一般平民老百姓的需要」、「果決且強有力的領袖」、「用人唯才，總是能選擇適當的人出任內閣部會首長」、「能促成政黨合作，解決棘手問題的人」、「能為這個國家帶來所需要的改變」等5道題進行訪問；整體結果顯示，在台灣人眼中蔡英文是個「基本上良好，但還有改進的空間」的總統。
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▲在台灣人眼中，蔡英文是果斷的政治領袖，唯一敗筆是無法促成政黨合作，解決棘手難題。（圖／台灣民意基金會提供）
▲在台灣人眼中，蔡英文是果斷的政治領袖，唯一敗筆是無法促成政黨合作，解決棘手難題。（圖／台灣民意基金會提供）
 
根據台灣民意基金會民調結果顯示，有16％民眾非常同意「蔡英文在意一般平民百姓的需要」、38.9％還算同意、21.6％不太同意、19.3%一點也不同意、4.1%很難說或不知道。和兩年多前相比，同意她懂民眾需求的人增加了9％，代表著台灣人對蔡英文的印象有相當大的好轉。

此外，23.2％民眾非常同意「蔡英文總統是個果斷且強有力的領袖」、37.8％還算同意、19.8％不太同意、15.1％一點也不同意、4％很難說或不知道。和兩年多前的數據相比，認同蔡英文是果斷且強有力領袖的民眾增加了18％，可以說是對蔡英文完全改觀。

蔡英文是不是個用人唯才，總選擇適當的人出任內閣部會首長的總統？根據民調結果顯示，有12.8％民眾非常同意、35.9％還算同意、21.5％不太同意、25％一點也不 同意、4.7％很難說或不知道。

另外，有23.2％民眾非常同意「蔡英文能為這個國家帶來所需要的改變」、35.9％還算同意、18.1％不太同意、19.6％一點也不同意、3.3％很難說或不知道。

以上這些特質，蔡英文所得到的都是正面大於負面的評價。但在「是否是個能促成政黨合作，解決棘手問題的人」這個問題上，蔡英文則是得到相對負面的評價，僅11.8％非常同意她能促成政黨合作、33％還算同意、24.9％不太同意、26.3％一點也不同意、4.1％很難說或不知道。但比起兩年多前，不同意的人已經減少了10％、同意的人也增加了12％，可以說是「有在進步」。
本次民調訪問期間為1月18日至1月19日，訪問對象為台灣地區20個縣市年滿20歲以上之民眾；抽樣有效樣本為1,081份，在95％信心水準下，約±2.98百分點。
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