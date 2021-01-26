台灣人眼中的蔡英文　無法促成政黨合作成唯一敗筆

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根據台灣民意基金會民調結果顯示，有16％民眾非常同意「蔡英文在意一般平民百姓的需要」、38.9％還算同意、21.6％不太同意、19.3%一點也不同意、4.1%很難說或不知道。和兩年多前相比，同意她懂民眾需求的人增加了9％，代表著台灣人對蔡英文的印象有相當大的好轉。
此外，23.2％民眾非常同意「蔡英文總統是個果斷且強有力的領袖」、37.8％還算同意、19.8％不太同意、15.1％一點也不同意、4％很難說或不知道。和兩年多前的數據相比，認同蔡英文是果斷且強有力領袖的民眾增加了18％，可以說是對蔡英文完全改觀。
蔡英文是不是個用人唯才，總選擇適當的人出任內閣部會首長的總統？根據民調結果顯示，有12.8％民眾非常同意、35.9％還算同意、21.5％不太同意、25％一點也不 同意、4.7％很難說或不知道。
另外，有23.2％民眾非常同意「蔡英文能為這個國家帶來所需要的改變」、35.9％還算同意、18.1％不太同意、19.6％一點也不同意、3.3％很難說或不知道。
以上這些特質，蔡英文所得到的都是正面大於負面的評價。但在「是否是個能促成政黨合作，解決棘手問題的人」這個問題上，蔡英文則是得到相對負面的評價，僅11.8％非常同意她能促成政黨合作、33％還算同意、24.9％不太同意、26.3％一點也不同意、4.1％很難說或不知道。但比起兩年多前，不同意的人已經減少了10％、同意的人也增加了12％，可以說是「有在進步」。
本次民調訪問期間為1月18日至1月19日，訪問對象為台灣地區20個縣市年滿20歲以上之民眾；抽樣有效樣本為1,081份，在95％信心水準下，約±2.98百分點。