桃園醫院護理之家成破口？陳時中親曝99人篩檢結果
記者劉雅文/台北報導
2021-01-26 14:19:33｜2021-01-26 14:42:38
針對部立桃園醫院綠區出現確診者，指揮中心將所有病房樓層均被列為高感染風險的「紅區」，要求回溯匡列曾經出入的病患跟陪病者等，但11樓的醫院附設護理之家並未列在紅區。
指揮官陳時中表示，護理之家現有49名臥床病患、40名工作人員，89已經全數採檢，採檢結果也在今天出爐，其中49位住民與40名員工採檢完畢，全部陰性，另外還有多匡列一名清潔人員，因為昨日請假，今天回來採檢，目前檢驗中。另外，護理之家在1/6轉出院區的有9人，總計99人，98人陰性、1清潔人員採檢中。陳時中也強調，針對護理之家相關人員，目前也沒有二採計畫。至於，外傳有醫護人員的補助款拖款狀況，陳時中也表示，目前總共有24億已撥款，每個醫院發獎勵金時間，有行政上處理慣例，像是部立桃園醫院通常是1號來發放，相關醫院會依據自己的會計跟發放獎勵金時序來做發送，沒有拖延的情況。
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