晶片戰升級3者成關鍵　經濟學人：半導體之爭恐釀新冷戰

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分析指出，疫情下的晶片危機，其實也突顯了大國競爭和地緣政治的問題，過去幾年，美國一直在加強對中國的禁運、制裁，雙方關係持續緊繃，中國積極發展晶片產業，希望能自給自足，與此同時，美國晶片的製造實力也在減弱。在上個世紀，控制石油運輸就等同掐住了世界的經濟命脈，但21世紀的現在，這個樞紐很可能會被包含台灣、南韓在內的亞洲國家，其科技廠所產出的矽晶圓取代。
由於每代晶片製造技術的必然提升與建廠成本高昂，儘管晶片設計產業蓬勃發展，但有能力製造高端晶片的廠商卻寥寥可數，甚至從2000年的25家，到現在只剩下3家，分別是美國英特爾(Intel)、南韓三星(Samsung)和台灣的台積電(TSMC)。
不過前述3者當中，英特爾的近況和股價並不樂觀，雖然新任執行長蓋爾辛格（Pat Gelsinger）誓言要帶領公司，重拾往日作為世界領先晶片製造商的榮耀，但分析認為，執行長被撤換等同於承認自己落後，未來英特爾或許不會自己製造最先進的3奈米晶片，甚至會加大委外代工的占比，英特爾的訂單也可能逐漸被三星、台積電拿走。
報導最後提到，隨著美國在製造先進晶片上的沒落，為了確保不會被迎頭趕上，所以對中國的壓制也在持續；而做為回應，中國大量挹注資金在晶片的製造，頂尖大學也開始加強晶片相關的學程，力圖擺脫對美國等傳統科技大國的依賴，不斷重申須自己掌握關鍵核心技術的重要性，在美中對抗下尋找出路，展開中國製造的時代。綜合上述，不難想像未來晶片產業很可能成為中美相互牽制的領域，也由於雙方都有能力重創對方經濟、造成爆炸性的後果，所以應盡力避免晶片的技術與製造問題，成為21世紀新冷戰的爆發點。