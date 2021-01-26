NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

晶片戰升級3者成關鍵　經濟學人：半導體之爭恐釀新冷戰

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-26 15:38:22

▲有外媒分析，晶片產業發展至今，已動輒牽涉每年數千億美元的銷售額，也有可能成為美中相互牽制的領域、21世紀新冷戰的爆發點之一。（示意圖／取自Pixabay）
▲有外媒分析，晶片產業發展至今，已動輒牽涉每年數千億美元的銷售額，也有可能成為美中相互牽制的領域、21世紀新冷戰的爆發點之一。（示意圖／取自Pixabay）
由於新冠肺炎疫情衝擊，筆記型電腦等消費電子產品需求大增，不少電子公司紛紛下單大量購買晶片，但近期因車市回溫，汽車晶片的貨源卻被排擠，全球晶片因此供不應求，也引發市場討論。有外媒分析，由於過去數十年相關產業蓬勃發展，晶片產業的影響已牽涉每年數千億美元的銷售額，所以一旦供應鏈出問題，就可能迫使部分產業停擺；同時由於半導體的重要性，也有可能成為美中相互牽制的領域、21世紀新冷戰的爆發點之一，不可不慎。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《經濟學人》(The Economist)報導，當晶片技術在1958年被發明時，主要是應用在核導彈之類的武器，市場範圍並不大，然而今天，每年都有約一兆塊晶片的製造量，光是一輛電動汽車可能需用的晶片就多達3千個；更不用提人工智能、大數據等發展，都導致需求進一步飆升。現在，晶片產業整體年銷售額已經達到4500億美元，不論是從科學、複雜度來看，都很少有其他產業能夠匹敵，影響也就更加廣泛，光是這個月，晶片短缺的問題就幾乎讓全球的汽車生產陷入停滯。
分析指出，疫情下的晶片危機，其實也突顯了大國競爭和地緣政治的問題，過去幾年，美國一直在加強對中國的禁運、制裁，雙方關係持續緊繃，中國積極發展晶片產業，希望能自給自足，與此同時，美國晶片的製造實力也在減弱。在上個世紀，控制石油運輸就等同掐住了世界的經濟命脈，但21世紀的現在，這個樞紐很可能會被包含台灣、南韓在內的亞洲國家，其科技廠所產出的矽晶圓取代。

由於每代晶片製造技術的必然提升與建廠成本高昂，儘管晶片設計產業蓬勃發展，但有能力製造高端晶片的廠商卻寥寥可數，甚至從2000年的25家，到現在只剩下3家，分別是美國英特爾(Intel)、南韓三星(Samsung)和台灣的台積電(TSMC)。

不過前述3者當中，英特爾的近況和股價並不樂觀，雖然新任執行長蓋爾辛格（Pat Gelsinger）誓言要帶領公司，重拾往日作為世界領先晶片製造商的榮耀，但分析認為，執行長被撤換等同於承認自己落後，未來英特爾或許不會自己製造最先進的3奈米晶片，甚至會加大委外代工的占比，英特爾的訂單也可能逐漸被三星、台積電拿走。
報導最後提到，隨著美國在製造先進晶片上的沒落，為了確保不會被迎頭趕上，所以對中國的壓制也在持續；而做為回應，中國大量挹注資金在晶片的製造，頂尖大學也開始加強晶片相關的學程，力圖擺脫對美國等傳統科技大國的依賴，不斷重申須自己掌握關鍵核心技術的重要性，在美中對抗下尋找出路，展開中國製造的時代。綜合上述，不難想像未來晶片產業很可能成為中美相互牽制的領域，也由於雙方都有能力重創對方經濟、造成爆炸性的後果，所以應盡力避免晶片的技術與製造問題，成為21世紀新冷戰的爆發點。
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
28.26%71.74%
2021-01-26-2021-02-01

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
62.34%37.66%
2021-01-20-2021-01-26
即時
推薦閱讀