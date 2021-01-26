遭民團指控是「違法中資」 KLOOK：莫須有指控
記者陳致宇／台北報導
2021-01-26 16:05:45｜2021-01-26 16:07:32
經濟民主連合智庫召集人賴中強今（ 26 ）日公開指控，線上旅遊平台「客路 KLOOK 」為中資違法投資，要求主管機關依法命其撤資，並予以裁罰。對此， KLOOK 駁斥這項說法，強調融資都是來自全球知名的投資機構，都可以查證，公司也經得起考驗。
經濟民主連合智庫召集人賴中強、台灣公民陣線秘書長江旻諺、組織部主任許冠澤等人出面指控，線上旅遊平台「客路 KLOOK 」為中資違法投資，且公司資訊部門位於深圳，擔心民眾個資會遭中國大陸官方竊取，要求主管機關依法命其撤資，並予以裁罰，主管機關交通部觀光局也應該提出相關處置。對此， KLOOK 台灣資深市場行銷總監林耀民出面駁斥，指控 KLOOK 是中資根本是莫須有的不實指控，強調融資皆來自全球知名的投資機構，最大資本是來自美國跟日本，這些都是公開揭露的資訊。至於個資有外流疑慮，林耀民也說，全球個人資料都受到各地的個資保護限制，台灣的用戶資料均利用美商亞馬遜的 Amazon Web Service 雲端服務存儲在新加坡，今早之指控與事實有極大出入，並非真實。根據 KLOOK 公開資訊，為 2014 年在香港成立，今日也宣布完成 2 億美元的 E 輪融資，由泛亞太區投資公司 Aspex Management 思柏投資領投，其他投資者包含日本軟體銀行願景基金 1 、紅杉資本、經緯創投、 TCV 等。