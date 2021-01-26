影／攔截共機要衝　台南基地IDF戰機5分鐘內緊急升空

中共軍機近期頻擾台，24日15架次共機侵入我西南防空識別區15架次，創下今年以來最大規模。台南空軍基地的是最靠近台灣西南空域的戰術戰鬥機聯隊，所屬IDF戰機在接獲緊急升空命令後，飛行軍官從著裝、登機到離地升空，必須在5分鐘內完成。

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國防部今（26）日在台南基地空軍第一聯隊舉行「國軍民國110年春節加強戰備」演練，目的在於讓國人了解，國軍演練不因疫情與春節間斷。

為了讓經國號戰機緊急起飛，飛行員與地勤人員必須隨時待命，執行攔截與監控任務。飛行員於機堡旁「警戒室」待命，採24小時不分晝夜全天候堅守崗位，接獲命令後，經國號戰機必需在5分鐘內緊急升空。





空軍經國號戰機主要部署於台中清泉岡基地第三聯隊與台南第一聯隊，台南基地也展示9架IDF戰機同時在機棚內維修保養的實況，項目包括為雷達天線檢查、儀電拆裝、液壓起落架檢查、機砲拆卸、發動機拆卸、逃生座椅檢查、鏽蝕打磨等維保項目。



