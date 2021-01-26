防疫優先 新北啟動「停課不停學，學習送到家」機制
記者陳志仁/新北報導
2021-01-26 17:13:51
新冠肺炎的疫情日益嚴峻，為保護學生健康，新北市長侯友宜今(26)日特到鄰近桃園市的三峽區，關心龍埔國小寒假課後照顧、育樂營等活動，並視察學校防疫物資整備是否充足，同時叮囑全市學校寒假期間的防疫工作如常務必做到位。
侯友宜說，「新北跟桃園不但離的近，而且是一個生活圈，今日特別到桃園最鄰近的三峽區，關心孩子的課後輔導及寒假育樂營活動」，也與學童複習「內外夾弓大立腕」的洗手步驟及技巧；尤其疫情嚴峻時刻，新北市一定跟桃園並肩作戰，採取更嚴格的防疫態度。侯友宜再三叮囑全市學校寒假期間的防疫工作，務必與平時開學上課一樣做到位，不能鬆懈，落實三級防護─要求家長上學前先幫孩子量體溫、入校時再次量體溫，隨時關心學生身體狀況，並加強衛教健康五原則─持續量體溫、勤洗手、戴口罩、生病不到校、環境通風。
教育局長張明文說，各校2月底前所有大型活動已取消，學校寒假輔導、課後照顧、育樂營及各項室內外必要性會議含研習，每場不得超過50人，超過者一律取消、延辦、縮小規模、分流或改採線上模式進行，各項活動也加強防疫作為，並隨時依疫情做滾動式調整。教育局已啟動「停課不停學，學習送到家」機制，並把書商線上資源置於新北市親師生平臺，要求各校寒假期間盤點好線上數位教學資源；另針對容易產生疑義的問題，彙整各項Q&A公布於教育局官網及「新北學bar」臉書粉絲專頁上，提供學校及家長隨時查閱。