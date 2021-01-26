快訊／日本疫情攔不住！「緊急事態宣言」擬延長至二月底

日本新冠疫情仍持續擴散，日本首相菅義偉1月7日針對東京首都圈共1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）發布緊急狀態宣言，13日擴大至疫情升溫的關西京阪神等7府縣地區。據日本《共同社》消息指出，日本政府和執政黨認為原訂持續至2月7日的「緊急事態宣言」延期在所難免，部分官員提議延長至二月底。

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根據日本《共同社》報導，日本政府

緊急事態宣言延長所涉及的範圍對象和延長期限，日本