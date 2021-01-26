快訊／日本疫情攔不住！「緊急事態宣言」擬延長至二月底
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 22:09:00
日本新冠疫情仍持續擴散，日本首相菅義偉1月7日針對東京首都圈共1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）發布緊急狀態宣言，13日擴大至疫情升溫的關西京阪神等7府縣地區。據日本《共同社》消息指出，日本政府和執政黨認為原訂持續至2月7日的「緊急事態宣言」延期在所難免，部分官員提議延長至二月底。
根據日本《共同社》報導，日本政府下週將請專家分析發佈緊急事態宣言後的11個都府縣的疫情狀況和病床資源，並聽取專家意見討論緊急事態宣言延長所涉及的範圍對象和延長期限，日本經濟再生擔當大臣西村康稔則強調為避免都道府縣產生混亂，會提前在宣言到期前做出判斷，並表示餐飲店縮短營業時間等防疫措施將會考慮分階段放寬。報導也提到，日本政府相關人士26日指出國內「病床數的數值未能改善」，更針對國內新冠疫情狀況給出延長宣言期限不可避免的看法。（編輯：楊智傑）
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