英國病故人數突破10萬　首相強生：我負全責

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英國是全球第5個病故人數突破10萬人的國家，緊接在美國、巴西、印度和墨西哥之後。不過，英國也是當中唯一人口數沒有破億的國家。
強生傍晚召開記者會表示：「我要對所有逝去的生命致上哀悼。」
邁入2021年之後，英國的變種病毒疫情嚴峻，死亡人數快速攀升，是全球死亡率最高的國家之一。英國今天新增2萬89人確診，呈現下降趨勢，不過目前住院人數仍高，死亡人數也尚未下滑。
強生表示，感染率依舊相當高，仍不是解除封城令的時機。英格蘭目前邁入封城3.0時代，政府在1月5日宣布第3度禁令。民眾只有在購買食物等必需品、運動、或是不得不外出上班時才能出門。
為了遏止疫情，英國如火如荼展開疫苗接種計畫，根據最新數據，目前已有超過685萬人施打第一劑。
在去年3月首度跳出來呼籲政府封城、被冠上「封城博士」封號的流行病學家佛格森（Neil Ferguson）今天接受廣播節目訪問表示，新變種病毒的出現無法預期，確實改變政府控制疫情的做法，但他認為去年秋天的防疫力道不足。
他表示，如果去年9月的防疫能夠做的更早一點、更嚴格一點，把確診人數控制在低水準，或許就能避免更多人死亡。（編輯：陳政一）1100127