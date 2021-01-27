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英國病故人數突破10萬　首相強生：我負全責

中央社

2021-01-27 08:10:49

▲英國首相強生（Boris Johnson）30日簽署英國脫歐後與歐洲聯盟（EU）的雙邊貿易協議，他並稱讚這份協議是英歐締造絕佳關係的開端。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生（Boris Johnson）（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）英國首相強生（Boris Johnson）今天沈重宣布英國病故於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的人數突破10萬人，他要對政府的所有決策「負起全部責任」，並表示「我們做了一切可以做的」。
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英國廣播公司（BBC）報導，英國今天新增1631人在確診28天內病故，總病故人數來到10萬162人，是歐洲第一個病故人數突破10萬的國家。若根據死亡證書上提到COVID-19的算法，英國的病故人數則是接近10萬4000人。
英國是全球第5個病故人數突破10萬人的國家，緊接在美國、巴西、印度和墨西哥之後。不過，英國也是當中唯一人口數沒有破億的國家。

強生傍晚召開記者會表示：「我要對所有逝去的生命致上哀悼。」

邁入2021年之後，英國的變種病毒疫情嚴峻，死亡人數快速攀升，是全球死亡率最高的國家之一。英國今天新增2萬89人確診，呈現下降趨勢，不過目前住院人數仍高，死亡人數也尚未下滑。

強生表示，感染率依舊相當高，仍不是解除封城令的時機。英格蘭目前邁入封城3.0時代，政府在1月5日宣布第3度禁令。民眾只有在購買食物等必需品、運動、或是不得不外出上班時才能出門。

為了遏止疫情，英國如火如荼展開疫苗接種計畫，根據最新數據，目前已有超過685萬人施打第一劑。

在去年3月首度跳出來呼籲政府封城、被冠上「封城博士」封號的流行病學家佛格森（Neil Ferguson）今天接受廣播節目訪問表示，新變種病毒的出現無法預期，確實改變政府控制疫情的做法，但他認為去年秋天的防疫力道不足。
他表示，如果去年9月的防疫能夠做的更早一點、更嚴格一點，把確診人數控制在低水準，或許就能避免更多人死亡。（編輯：陳政一）1100127
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