直播／抗新冠藥物有解？中研院公布5款有效藥候選名單
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-27 10:00:00
新冠肺炎疫情持續在國內外延燒，國外已有國家開始施打疫苗，但除了疫苗，治療藥物的開發也能加速抵禦病毒的危害，中研院今（27）日上午由中研院院士翁啟惠、基因體研究中心主任洪上程召開記者會，研究團隊透過病毒蛋白活性抑制、細胞及動物實驗驗證，從現有藥物及保健品，找出抗瘧疾藥物美爾奎寧（Mefloquine）、抗愛滋病藥物奈非那韋（Nelfinavir）、中草藥靈芝多醣體RF3等5種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。論文已在15日發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)。
面對新冠病毒的變異及迅速傳播，除以疫苗提供防護外，亦須同時投入治療藥物開發，透過老藥新用則可加速進程，快速讓藥物上線應戰。根據指揮中心最新統計，截至目前國內累計890例新冠肺炎確診，分別為780例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，另案530移除為空號。確診個案中7人死亡、797人解除隔離、86人住院隔離中。
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