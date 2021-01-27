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中研院發現5款抗新冠潛力藥物！薄荷、靈芝、紫蘇都有效

記者黃仁杰／台北報導

2021-01-27 11:06:13

中研院發現5款抗新冠潛力藥物！薄荷、靈芝、紫蘇都有效
▲中研院以敘利亞倉鼠進行動物測試，發現能有效減少90%的病毒數量。（圖／記者朱永強攝,2021,01,27）
面對新冠病毒的變異及迅速傳播，除了疫苗中研院同時投入治療藥物開發，透過老藥新用讓藥物上線應戰。中央研究院前院長翁啟惠及基因體研究中心特聘研究員兼主任洪上程等人的研究團隊今（27） 日召開記者會宣佈，從3000種中西藥找出5種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，包括抗瘧疾藥物美爾奎寧（Meloquine）、抗愛滋病藥物奈非那韋（Nelfinavir）、中草藥靈芝多醣體RF3、全株薄荷及全株紫蘇的萃取物。
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根據翁啟惠團隊分析「全球共享流感數據倡議組織（GISAID）」病毒基因資料庫，發現在病毒棘蛋白1273個氨基酸序列中，有超過1千個氨基酸， 會產生突變。翁啟惠說明，以目前趨勢看來，新冠肺炎可能將演變成隨時會爆發的傳染病，再加上快速變異的特性，除了發展廣效型疫苗，從現有藥物及保健品篩選出有效的抗病毒藥物可以應急，補足疫苗無法涵蓋的範圍，用藥方式以在家口服、避免到醫院才是最佳策略。
▲中央研究院前院長翁啟惠及基因體研究中心特聘研究員兼主任洪上程等人的研究團隊發現5款抗新冠潛力藥物。（圖／記者黃仁杰攝,2021.01.27）
▲中央研究院前院長翁啟惠及基因體研究中心特聘研究員兼主任洪上程等人的研究團隊發現5款抗新冠潛力藥物。（圖／記者黃仁杰攝,2021.01.27）
研究發現，抗瘧疾藥物美爾奎寧、抗愛滋病藥物奈非那韋、靈芝多酶體 RF3、全株薄荷及全株紫蘇之萃取物等5款現有藥物及保健品，具有抑制病毒活性效果。透過倉鼠動物實驗後，證實此5種藥物能有效減少老鼠肺部的病毒量。

洪上程表示，團隊首先收集市面上2855個個被美國食藥局（FDA）核准使用的人類， 或動物用藥，同時也從傳統中草藥典籍中挑選出近200種具有治療病毒感染療效的藥材，由詹家琛博士團隊於P3實驗室進行抗病毒感染的細胞實驗， 初步篩選出具潛力的15個藥物，接著再以敘利亞倉鼠進行動物測試，讓藥物與病毒株正面交鋒，以準確測定抑制病毒的效果。

詹家琛指出，根據動物測試實驗結果，對感染新冠肺炎的倉鼠進行投藥後，肺部的病毒量從10的7次方下降為10的6次方，也就是消滅了90%的病毒，不過由於還未經過人體實驗，還需要進一步測試。

▲研究發現，抗瘧疾藥物美爾奎寧、抗愛滋病藥物奈非那韋、靈芝多酶體
▲研究發現，抗瘧疾藥物美爾奎寧、抗愛滋病藥物奈非那韋、靈芝多酶體 RF3、全株薄荷及全株紫蘇之萃取物等5款現有藥物及保健品，具有抑制病毒活性效果。（圖／記者朱永強攝,2021.01.27）
台大藥學系教授梁碧惠指出，研究發現的這5種藥物雖然在細胞及動物實驗中皆展現抗病毒活性的效果，但是各自攔截病毒的時間點和方式不盡相同， 其確切機轉仍需進一步釐清，目前已知奈非那韋透過抑制蛋白酶活性，阻止病毒進行組裝複製。

除此之外，基因體研究中心詹家踪及楊文彬研究技師負責中草藥篩選，以20毫升的熱水沖泡一克藥材，分離出萃取液將其稀釋後，測定抗病毒的活性。梁碧惠說明，由於紫蘇和薄荷相當好取得，民眾可以將兩種藥材各1克，沖泡2千c.c.的水來飲用，也能有效抑制病毒。

研究團隊表示，目前僅成細胞和倉鼠測試，尚未進行人體試驗，已先申請專利，未來若能有廠商技轉，針對此5種實驗結果表現良好的藥物，接續進行臨床實驗，調配出適切的配方，將有機會作為疫情大爆發、出現緊急狀態時的準備用藥，共同目標就是期盼能尋找潛在的小分子藥物，為新藥研發提供更多可能性，最終找到如「克流感」般治療流感病毒的口服藥物。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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