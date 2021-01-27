中研院發現5款抗新冠潛力藥物！薄荷、靈芝、紫蘇都有效

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研究發現，抗瘧疾藥物美爾奎寧、抗愛滋病藥物奈非那韋、靈芝多酶體 RF3、全株薄荷及全株紫蘇之萃取物等5款現有藥物及保健品，具有抑制病毒活性效果。透過倉鼠動物實驗後，證實此5種藥物能有效減少老鼠肺部的病毒量。
洪上程表示，團隊首先收集市面上2855個個被美國食藥局（FDA）核准使用的人類， 或動物用藥，同時也從傳統中草藥典籍中挑選出近200種具有治療病毒感染療效的藥材，由詹家琛博士團隊於P3實驗室進行抗病毒感染的細胞實驗， 初步篩選出具潛力的15個藥物，接著再以敘利亞倉鼠進行動物測試，讓藥物與病毒株正面交鋒，以準確測定抑制病毒的效果。
詹家琛指出，根據動物測試實驗結果，對感染新冠肺炎的倉鼠進行投藥後，肺部的病毒量從10的7次方下降為10的6次方，也就是消滅了90%的病毒，不過由於還未經過人體實驗，還需要進一步測試。
台大藥學系教授梁碧惠指出，研究發現的這5種藥物雖然在細胞及動物實驗中皆展現抗病毒活性的效果，但是各自攔截病毒的時間點和方式不盡相同， 其確切機轉仍需進一步釐清，目前已知奈非那韋透過抑制蛋白酶活性，阻止病毒進行組裝複製。
除此之外，基因體研究中心詹家踪及楊文彬研究技師負責中草藥篩選，以20毫升的熱水沖泡一克藥材，分離出萃取液將其稀釋後，測定抗病毒的活性。梁碧惠說明，由於紫蘇和薄荷相當好取得，民眾可以將兩種藥材各1克，沖泡2千c.c.的水來飲用，也能有效抑制病毒。
研究團隊表示，目前僅成細胞和倉鼠測試，尚未進行人體試驗，已先申請專利，未來若能有廠商技轉，針對此5種實驗結果表現良好的藥物，接續進行臨床實驗，調配出適切的配方，將有機會作為疫情大爆發、出現緊急狀態時的準備用藥，共同目標就是期盼能尋找潛在的小分子藥物，為新藥研發提供更多可能性，最終找到如「克流感」般治療流感病毒的口服藥物。
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