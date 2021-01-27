女車長被列居家隔離 台鐵證實：已掌握足跡
記者陳致宇／台北報導
2021-01-27 11:12:41｜2021-01-27 11:23:31
衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心為此擴大回溯醫院相關接觸者並進行居家隔離措施，今（ 27 ）日台鐵傳出一名女性車長曾於 23 日至桃園某醫院就診，該院曾有確診個案進出，因此被桃園市衛生局通知居家隔離。對此，台鐵證實，該名女性車長需居家隔離至 2 月 7 日，已掌握其足跡，會針對相關單位處所進行全面徹底消毒。
台鐵表示，該名女性車長於 1 月 26 日晚間接獲桃園市衛生局電話通知，因車長於 1 月 23 日至某醫院就診，該醫院有確診個案，需居家隔離至 2 月 7 日，台鐵立即依防疫規定安排防疫計程車載送車長返家居家隔離。台鐵指出，所有乘務人員均落實指揮中心防疫規定，於上下班進行體溫量測及酒精消毒，各列車每日均進行漂白水消毒，每月 4 次迪森藥劑加強消毒，以確保乘務人員及旅客健康安全。
目前台鐵已掌握車長 1 月 23 至 26 日的足跡，今日將針對相關單位處所進行全面徹底消毒。另其所乘務列車亦將迴送維修單位加強迪森藥劑清潔消毒，同時也請車班組同仁確實做好自主健康管理，每日量測體溫，落實防疫規定，目前約有 100 餘人列自主健康管理對象。
台鐵透露，目前該名列車長身體狀況良好，沒有任何症狀，同單位員工也沒有人被通知居家隔離，勤務都正常。
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