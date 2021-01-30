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做錯事被念　狐狸「頭低低」嗚嗚直叫：鼻要再說了啦～

文/寵毛網

2021-01-30 22:00:00

做錯事被念，狐狸「頭低低」嗚嗚求饒！（圖／Youtube＠Ли Сяо Alice the Fox）
▲做錯事被念，狐狸「頭低低」嗚嗚求饒！（圖／Youtube＠Ли Сяо Alice the Fox）
說過就好了，不要一直說嘛！家中有養寵物通常都會有個相同的經歷，那就是東西被咬爛、破壞，Youtube＠Ли Сяо / Alice the Fox就遇到這個狀況，狐狸Alice貌似咬壞家中的抹布，讓男主人大發雷霆，找到Alice後，語速如機關槍般「噠噠噠！」不停歇。而被念得小狐狸似乎也很委屈，不停「嗚嗚嗚」地試圖轉移男子的注意力，頭垂得極低，偶爾才微微抬頭看男子一兩眼，彷彿在求饒說：「對不起嘛～不要再念了嗚嗚～～」。
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▲Alice：你在找我嗎？（圖／Youtube＠Ли
▲Alice：你在找我嗎？（圖／Youtube＠Ли Сяо Alice the Fox）
▲被念後耳朵就再也沒立起來（圖／Youtube＠Ли
▲被念後耳朵就再也沒立起來（圖／Youtube＠Ли Сяо Alice the Fox）
▲Alice：不要拿手指人家啦！！（圖／Youtube＠Ли
▲Alice：不要拿手指人家啦！！（圖／Youtube＠Ли Сяо Alice the Fox）
▲嗚嗚嗚怎麼還不結束（圖／Youtube＠Ли
▲嗚嗚嗚怎麼還不結束（圖／Youtube＠Ли Сяо Alice the Fox）
看到Alice認錯的表情，和不停嗚嗚哀求得聲音，讓人心疼得好想制止鏡頭後的男主人：「別念了！」網友看到楚楚可憐的Alice也紛紛回覆說：「看在那麼可愛的份上就原諒牠嘛～」、「抹布再買就好啦！」、「好想摸摸牠的頭～」、「最後居然生氣轉過去不理人！」。（編輯：李惠婷） 
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