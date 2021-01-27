妻幫對發票 一看「詭異地點」人夫危險了！真相千人尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 15:11:09
最新一期11、12月份統一發票已於1月25日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。不過，就有名人夫指出，老婆在幫忙對發票時，沒想到意外因為一張發票的「消費地點」，差點讓婚姻陷入危機，然而真相曝光後，反而讓大批網友直呼「會出事情啊！」
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，感嘆表示「真的不要亂撿地上的發票！」他透露自己撿到了一張發票，沒想到該張消費地點是在某間汽車旅館，但自己卻沒有發現，等到老婆幫忙對發票時，就讓對方氣得跑來質問「為什麼會有汽車旅館的發票」。發現自己被誤會後，原PO也趕緊解釋「地上撿到的」，但老婆仍不相信，持續逼問「這麼巧！是你開完房間的吧？」甚至要求原PO將當天下班打卡的截圖傳過去，好在最後原PO當天有不在場證明，才化解了婚姻危機。
貼文一曝光，就引來超過4千多人按讚，許多網友也笑翻留言，「家庭革命的發票，下次記得丟掉」、「笑死，這比撿紅包還慘」、「現在應該知道那張發票為什麼會在地上了吧」、「發票不要亂撿，會出事」、「人家都不敢帶回家了，你還幫他善後」、「發票搞不好是老婆帶回來的」、「這張如果中大獎，我相信你老婆會原諒你」。但亦有人建議地上的發票不要亂撿！事實上，根據民法規定，遺落的發票是屬於具有所有權人的「遺失物」，而並非可以隨意佔有的「無主物」，如果將撿來的發票隨手捐出去，或者中獎後拿去兌獎，都屬於犯罪行為，且侵占遺失物為「非告訴乃論罪」，即被害人無法撤銷告訴的罪，因此貪一時邪念，是有可能被檢察官起訴，民眾可要多加注意。（編輯：陳雅雲）