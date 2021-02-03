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哈士奇「噓噓」竟知道跑廁所　主人在旁驚呼：不敢相信！

文/寵毛網

2021-02-03 22:00:00

哈士奇「噓噓」竟知道要跑廁所，主人看到超驚訝！（圖／Youtube、Facebook＠Hachi The Husky）
▲哈士奇「噓噓」竟知道要跑廁所，主人看到超驚訝！（圖／Youtube、Facebook＠Hachi The Husky）
這是看著人類學會的嗎？大型狗需要常常帶出去散步，一方面消耗牠們無窮的精力，一方面也讓他們有自由「解放」的空間，但狗狗難免有不時之需，大部分飼主會在家中擺一塊尿墊，訓練狗狗在上頭解放自己的排泄需求，但Youtube＠Hachi The Husky家的哈士奇：哈奇（Hachi），卻跌破了主人的眼鏡，一起來看看發生什麼事吧！ 
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▲主人走進廁所竟看到這一幕！（圖／Youtube＠Hachi
▲主人走進廁所竟看到這一幕！（圖／Youtube＠Hachi The Husky）
▲Hachi：看啥看？沒看過狗上廁所？（圖／Youtube＠Hachi
▲Hachi：看啥看？沒看過狗上廁所？（圖／Youtube＠Hachi The Husky）
從影片中還聽到了液體注入馬桶的聲音，代表Hachi不是做做樣子，真的就這樣在上廁所呢！看來Hachi不僅親人也非常聰明，真是一隻不一般的哈士奇！做出「超乎常狗」行為的這支影片上傳網路後，得到網友的熱烈迴響：「狗狗：我只是做跟你一樣的事，幹嘛這麼驚訝！」、「如果會自己沖馬桶就更完美了！」、「好聰明的二哈！」、「二哈都不二了！」。（編輯：李惠婷） 
▲Hachi：嘿嘿！我聰明的很！（圖／Facebook＠Hachi
▲Hachi：嘿嘿！我聰明的很！（圖／Facebook＠Hachi The Husky）
▲Hachi：就看我想不想聰明而已啦嘿嘿嘿嘿（圖／Facebook＠Hachi
▲Hachi：就看我想不想聰明而已啦嘿嘿嘿嘿（圖／Facebook＠Hachi The Husky）
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