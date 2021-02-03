哈士奇「噓噓」竟知道跑廁所 主人在旁驚呼：不敢相信！
文/寵毛網
2021-02-03 22:00:00
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從影片中還聽到了液體注入馬桶的聲音，代表Hachi不是做做樣子，真的就這樣在上廁所呢！看來Hachi不僅親人也非常聰明，真是一隻不一般的哈士奇！做出「超乎常狗」行為的這支影片上傳網路後，得到網友的熱烈迴響：「狗狗：我只是做跟你一樣的事，幹嘛這麼驚訝！」、「如果會自己沖馬桶就更完美了！」、「好聰明的二哈！」、「二哈都不二了！」。（編輯：李惠婷）
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